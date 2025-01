Cuando tenía 18 años, Alba Rodríguez pensó en operarse la nariz a raíz de su complejo e inseguridad, pero no se atrevió. No fue hasta el año 2022 que tomó la decisión de pasar por quirófano . "Tenía el tabique más pronunciado. Quería un tobogán", explica la alicantina. La creadora de contenido se sincera sobre cómo fueron los primeros 8 días de postoperatorio y habla sobre el resultado de la rinoplastia cerrada a la que se sometió.

Sin tapujos y sin ningún tipo de vergüenza, Alba Rodríguez, con a naturalidad que le caracteriza, enseña imágenes de su rostro con la célula y de su estado minutos más tarde de operarse. Asimismo, la joven de Alicante confiesa que no está del todo conforme con su nariz. A pesar de haber conseguido modificar su tabique tal y como ella misma deseaba, la exconcursante de 'LIDLT' explica que no está contenta con el tamaño de sus orificios nasales .

"Lo más seguro es que me vuelva a operar", desvela la influencer de forma contundente. Además, Alba Rodríguez confiesa que no solo se plantea pasar por quirófano para arreglar los defectos que ve en su nariz. La valenciana explica que quiere cambiar una parte de su cuerpo por motivos de salud y estéticos. La joven de 24, que solo se ha realizado una rinoplastia por el momento, revela que no tardará mucho en operarse y que está ahorrando para ello. ¡Descubre de qué se trata!