Alba Rodríguez se sincera sobre su físico y aclara si su belleza es natural

La participante de 'La isla de las tentaciones' explica si se ha operado o hecho algún retoque

La novia de Gerard aclara cuál es su nivel de estudios

Alba Rodríguez, participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones', habla abiertamente de las operaciones y retoques estéticos que se ha hecho. El físico de la novia de Gerardo Arias ha llamado la atención de los seguidores del programa, que se preguntan si su belleza y cuerpo es natural o si por el contrario se ha operado y sucumbido a las cirugías y medicina estética.

Para aclarar cualquier tipo de duda, la de Alicante, protagonista de la frase viral de esta temporada, no ha dudado en responder. Y lo ha hecho de forma "totalmente sincera y transparente", pues no cree que este tema tenga que ser un tabú. "No tengo ningún tipo tipo de problema en hablar de operaciones estéticas ni nada, lo tengo bastante normalizado", dice mientras habla de la carrera que está estudiando, que en cierto modo, tiene algo de relación con estos temas.

La Miss, que representó a su tierra en Miss World Spain 2018, mide 1,74 centímetros y es muy delgada. Su pecho es bastante grande, algo que ha llevado a muchos a pensar que podría haberse realizado una cirugía de aumento. Nada más lejos de la realidad. De hecho, asegura que no solo no se lo ha operado, si no que "ni me he hecho ningún tipo de operación estética, ni retoque, ni nada en el pecho"

Además de aclarar esto, Rodríguez explica que, "en un futuro", sí que le gustaría entrar en un quirófano operárselo, pero no para ponerse más ni tampoco para dar a su busto otra forma u elevación, sino para hacerse "una reducción" del mismo.

"De lo único que me he operado ha sido de la nariz hace tres años. Me hice una rinoplastia cerrada", revela señalando el tipo de cirugía que se realizó. En su perfil de Instagram, la modelo aún conserva algunas imágenes del antes de su cirugía.

Respecto a los retoques, la joven, de 23 años, asegura no haberse "pinchado nunca". Por su edad, bótox no le hace falta. Su piel está tersa, llena de colágeno y en su rostro ni siquiera se empiezan a intuir las primeras arrugas de expresión.