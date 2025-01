Gerard se cansa de la desconfianza de Alba y decide poner punto y final a su relación

Gerard ha puesto fin a su relación con Alba en 'La isla de las tentaciones 8'. La pareja se había reencontrado ante Sandra Barneda tras la petición de Alba de una 'Hoguera de confrontación' por ver imágenes de complicidad de su novio con una de las solteras, Claudia. Los celos y las constantes demandas de Alba hicieron que Gerard terminase de tomar la decisión definitiva: romper su relación.

Alba no había podido con la primera hoguera en 'La isla de las tentaciones'. Su experiencia en el paraíso con Gerard ya había comenzado de forma abrupta por los celos de la participante y, aunque estaba arrepentida, la conexión de su novio con Claudia en Villa Montaña le hizo estallar del todo, pidiendo a Sandra Barneda una 'Hoguera de confrontación' para hablar con él.

Cuando la presentadora le comunicó a Gerard la petición de su novia, él se mostró "decepcionado". "Me lo podía esperar, que ella fuera egoísta. Estoy decepcionado. Creerá que la única manera de no perderme es pedirme una hoguera, llevarme para casa y que así no pueda caer una tentación", valoró. Mientras, en Villa Playa Alba se mostraba feliz, aunque inquieta, por poder reencontrarse con su novio.

Estalla la tensión en el reencuentro de Alba y Gerard

Alba llegó a la hoguera convencida de que había muchas cosas en ella que habían cambiado a pesar de llevar poco tiempo en 'La isla de las tentaciones'. "Yo creo que la Alba de hace unos días, que no canalizaba las emociones y era más impulsiva, al ver las imágenes se hubiese vuelto loca. Se le hubiera ido la pinza, hubiera sido más reactiva... creo que mi reacción ha demostrado que confío en él", reflexionó antes de saber si Gerard o no había accedido a su petición.

Momentos después, Alba se echó a llorar porque veía que Gerard no aparecía por el camino de antorchas. "Quería pedirle disculpas. Me arrepiento de todo", decía entre sollozos. Pero Gerard finalmente apareció. Eso sí, no como ella hubiese esperado: "No te mereces un tío como yo. No me mereces", le reprochó sin saludarla.

Para Gerard, la reacción de Alba había sido excesiva y consideraba que no había tenido la confianza suficiente como para esperar a ver que no iba a fallarle. "No sé por qué estoy aquí. Debería haberme ido directamente a España. ¿Por qué pides una hoguera?", le preguntó. "¡Porque estoy enamorada de ti! No tengo tentaciones. Me prometiste que saldríamos juntos de aquí. Quería pedirte perdón. Si me tengo que arrodillar, lo haré. Yo quiero hablar las cosas y por eso pido la hoguera. No estoy pasándolo bien. Duermo todas las noches abrazada a tu camiseta", respondió Alba llorando, haciendo que a Gerard también se le saltasen las lágrimas.

Pero el participante seguía convencido de que el objetivo de que Alba superase sus "celos e inseguridades" en el paraíso no se había cumplido. "A la mínima no puedes tirar la toalla. Para mí esto lo es. Me faltaste el respeto el primer día, el segundo... delante de todo el mundo (...) Necesitaba que viviéramos esta experiencia. Que llegásemos al final juntos, poniéndonos a prueba", le intentó explicar.

Sin embargo, Alba se mantuvo en que ella lo estaba pasando "muy muy mal". "Necesito que gestiones las cosas. No lo has conseguido. Mira dónde estamos en la primera hoguera. Me condicionas, como haces siempre. Me manipulas (...) Te quiero con todo mi corazón y necesito que entiendas que no siempre te puedes salir con la tuya", contestó Gerard.

Alba y Gerard afrontan sus imágenes en las villas

A continuación, Sandra Barneda mostró a la pareja las imágenes de Gerard con Claudia. Él se llevó las manos a la cara recordando ciertos momentos de confesiones y complicidad con la soltera. No obstante, defendió que su acercamiento con la soltera no estaba exento de "tentarse lo máximo posible y demostrar que por mucho que me tentara, yo te amo", le dijo a Alba. Ella no lo vio así: "Tú has venido a tentarte. Querías caer. Ese no era el objetivo", le recriminó.

Por otra parte, Gerard descubrió cómo lo había estado pasando Alba en su tiempo separados. El participante rompió a llorar, sufriendo por ver así a su novia. No obstante, después sorprendió con su reflexión: "La veo llorar y me destroza porque no puedo verla mal. Pero no me la creo porque pienso que cuando ha visto la más mínima conexión ha pensado 'Aquí lloro un poco, veo lo mínimo, pido una hoguera y le corto las alas", confesó.

Gerard decide romper con Alba

Tras hablar de lo sucedido y visionar todas las imágenes, llegaba el momento clave: Alba y Gerard debían decidir si querían irse de 'La isla de las tentaciones' juntos, separados o con un nuevo amor.

"Desde el minuto uno que he pisado esa villa, me he tentado, me he puesto a prueba... Me pasé tres pueblos. La rabia se apoderó de mí. No he hecho las cosas bien pero por esos motivos estoy convencida de que yo estoy enamorada al 100%. Me quiero ir con mi novio. Con mi chico", contestó Alba llorando.

Pero Gerard, también entre lágrimas, tenía una respuesta diferente a pesar de las súplicas de su pareja por lo bajo: "La quiero, la amo como nunca he amado a nadie. Pero esto me está costando la felicidad. De verdad que veo que no ha puesto de su parte. Vinimos aquí a solucionar unos problemas que no vamos a arreglar fuera de aquí. No puedo más. Me voy solo", reveló.

Alba le suplicó, pero Gerard lo tenía claro: "No puedo tener una relación así. No puedo vivir en una relación basada en la desconfianza. Tengo que mirar por mí. Me duele en el alma, te he querido como a nadie. Te quiero, pero me quiero más a mí mismo", concluyó. Tras dejar Gerard la 'Hoguera de confrontación', Alba se mostró negada ante la situación: "Estoy viviendo una pesadilla. Siento que nada es real ahora mismo", declaró.

