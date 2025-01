"Sé que ha habido muchas especulaciones y he leído por ahí que me habían operado de un cáncer de pulmón. No ha sido exactamente eso, es mucho más light, pero el susto inicial sí ha sido fuerte. Ha sido más de una semana en el hospital cuando pensaba que serían solo 72 horas... He tenido un susto respiratorio que me ha obligado a parar, pero lo importante es que está todo bajo control y cada día me encuentro mejor" ha comenzado, agradeciendo la cantidad de mensajes y muestras de cariño que ha recibido en los últimos días. "Gracias. Os leo, os siento cerca y me habéis emocionado muchísimo" ha confesado.