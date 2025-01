“Si hay algo que no debemos olvidar, es que la vida puede cambiar de un momento a otro y darnos sustos que nos recuerdan lo frágiles que somos”, ha escrito el sábado en un mensaje en su cuenta de Instagram junto a varias imágenes de antes del ingreso, “porque me dan buen rollo y buena energía, y creo que es mejor transmitir esa energía positiva para haceros un update de cómo estoy”.

“Dentro de lo grave que podría haber sido, todo está controlado”, ha tranquilizado agradeciendo “a todos los que me habéis enviado mensajes de apoyo y cariño”. “Voy leyendo cada uno de los comentarios que me dejasteis en la foto que subí, y no os imagináis lo mucho que me emocionan. Cada palabra me da fuerzas y me recuerda lo afortunado que soy de teneros cerca, aunque sea desde la distancia”, ha escrito.