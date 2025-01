Alaska reaparece sin el parche en el ojo y da la última hora sobre su pérdida de visión

La cantante aseguraba hace unas semanas que había sufrido un trombo en el ojo izquierdo que le había provocado la pérdida total de visión

Ahora, ha sorprendido al aparecer junto a Vaquerizo por las calles de Madrid sin el parche

Qué es un trombo ocular: la dolencia que padece Alaska por la que lleva un parche en un ojo

Alaska encendía todas las alarmas sobre su estado de salud al publicar una imagen en sus redes sociales con un parche en su ojo coincidiendo con el día de San Lázaro -patrón de los enfermos- el pasado 17 de diciembre. Ante la preocupación desatada entre sus seguidores, la cantante explicaba que había sufrido un trombo en el ojo izquierdo que le había provocado la pérdida total de visión, y quitando hierro a este inesperado varapalo, apuntaba a que lo más importante era tener paciencia y seguir las indicaciones médicas de cara a su recuperación total.

Esta semana, sin embargo, han surgido rumores de que su 'ceguera' de un ojo sería definitiva. Algo que ha desmentido en 'TardeAR', asegurando que ha habido "una muy pequeña evolución en la visión", y continúa haciéndose pruebas médicas para determinar el origen de su problema: "Sigo con el tratamiento de corticoides y estamos buscando una causa, que también es importante. Estamos analizando todo. Hay un tratamiento, hay un período en el que pueden seguir evolucionando las cosas". "No voy a decir que va a evolucionar cien por cien porque no lo sabemos, pero podría evolucionar cien por cien" ha aclarado.

"No estoy tuerta, tuerta es otra cosa. No es un ojo funcional en este momento. Quiero decir, no podría leer, no podría ver otras caritas, pero ha mejorado un poquito con el tratamiento" ha añadido, explicando que si lleva el parche "es porque no quiero estar maquillándome y dándole tralla al ojo".

Y precisamente sin maquillar, y sin parche, ha sido sorprendida por Europa Press durante un paseo con Mario Vaquerizo por el centro de la capital. Muy coqueta, Alaska no ha dudado en taparse el ojo con la mano antes de actualizar su estado: "Ya sabes que es tiempo y lo que se vaya recuperando poco a poco con el tratamiento, no hay otra" ha expresado. "Vamos que ya está bien, ¿eh? Que habían dicho que había perdido toda la visión y tal y cual y eso no, simplemente es que está en proceso" ha añadido su marido.

Su problema de visión no es el único al que se ha enfrentado la pareja en los últimos tiempos, ya que el pasado octubre el artista se caía del escenario durante un concierto de 'Las Nancys Rubias' en Cáceres y, como nos ha contado resignado, tres meses después continúa llevando collarín. "Ya estoy harto de llevar pañuelos, parezco así como muy altivo y no, yo prefiero ya estar más abajo. Si es que está todo bien, es que nos da también como mucho apuro decir todo el rato que estamos bien, que entendemos la preocupación. Pero hay personas que lo están pasando mucho peor. Y entonces nosotros decir que estamos bien, que estamos bien, afortunadamente estamos muy bien" ha asegurado.

Como no podía ser de otra manera, Mario y Alaska han aprovechado para mandar un mensaje de ánimo a Anabel Pantoja ante el delicado trance de salud que atraviesa su hija Alma, de tan solo 50 días: "No tenemos una relación con ella, pero para esto no hace falta tener relación. Es que se llama una cuestión de humanidad y de sentido común y de empatía con cosas que son muy injustas y que no buscas. Y que una niña que acaba de cumplir 45 días se vea obligada a estar en el hospital, pues yo me pongo en la posición y en la situación de esa madre y de ese padre y de esa abuela y de toda esa familia. Y oye, tiene que ser muy duro porque todo es muy duro, es que la vida es muy dura, pero aunque sea una mierda la vida tenemos que buscarle el lado positivo" ha expresado emocionada la pareja.

"Anabel es una tía muy total. Y Anabel transmite, por lo menos las veces que he estado con ella y como espectador las veces que la veo, me transmite buena energía, y yo creo que eso lo va a transmitir también a su hija. Ella y el padre de la hija, no nos tenemos que olvidar, los dos. Las cosas que se desean de forma sana se acaban consiguiendo" ha zanjado Mario, convencido de que la pequeña se va a recuperar.

