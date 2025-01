Este viernes 31 de enero, la cantante lanza nuevo álbum, 'Si abro los ojos no es real'

El tercer disco de Amaia cuenta con 12 temas, de los cuales uno, bautizado como 'Tengo un pensamiento', ya vio la luz

En sus nuevas canciones habla, entre otras cosas, de la relación con su madre y sobre la muerte de su abuela

Si hace una semana Aitana lanzaba su nueva canción, 'Segundo intento', ahora ha sido Amaia Romero quien ha publicado su nuevo y tercer álbum de estudio, al que ha bautizado como 'Si abro los ojos no es real'. En él ha querido representar a través de una canción la verdadera relación que mantiene con su madre. El disco también se centra en otros aspectos que han marcado su vida, como el fallecimiento de su abuela e incluso sus miedos e inseguridades.

Lo cierto es que Amaia se encuentra en uno de sus grandes momentos y cambios vitales: está a punto de protagonizar su concierto más multitudinario hasta la fecha -el próximo 23 de febrero en el WiZink Center de Madrid, ahora Movistar Arena- y cuenta con más de un millón de escuchas mensuales en Spotify. Sus dos álbumes en solitario, 'Pero no pasa nada' y 'Cuando no sé quién soy', son la prueba de su éxito. Un éxito que arrancó tras convertirse en la ganadora de 'Operación Triunfo' en su edición de 2017, que ha ido 'in crescendo' a lo largo de estos últimos ocho años y con el que ha tenido que aprender a convivir.

Miedos e inseguridades

Con este nuevo trabajo, Amaia se muestra ahora más sincera que nunca. Ha estado inmersa en este proyecto durante dos años, y en él han participado productores come Ralphie Choo y compositoras como Irene Garri. La artista, además, ha recurrido a sus grandes referentes -Marisol y Rocío Durcal, entre otras- para conformar las canciones.

"En la adolescencia me daba un poco de vergüenza que me gustara tanto Marisol. Yo siempre he sentido orgullo de las cosas que admiraba, pero ha habido cosas concretas que me he callado, por miedo a ser juzgada. Hoy en día sigo trabajando para que se me quite un poco esto. Porque aunque no lo parezca, me importa bastante lo que piensen de mí", desvelaba hace unos días al protagonizar la portada de la revista 'Vogue'.

También al mismo medio aseguraba que otra de sus grandes inseguridades es ser olvidada, algo de lo que habla en uno de sus hits, 'Tocotó'. "Hoy en día, que todo va tan rápido, siempre está el miedo a que se olviden de ti. Es un temor que tengo y contra el que intento luchar. Procuro estar más presente, que es algo que me cuesta y que ahora forma parte del trabajo. Ser artista conlleva serlo todo, influencer, cantante… Tienes que estar ahí todo el rato".

Altibajos en la relación con su progenitora

Ha sido también en la entrevista con la revista donde se ha sincerado sobre su relación con su madre, confesando que se siente culpable por haberse ido tan rápido y de forma "tan repentina" de casa cuando apenas tenía 18 años y dio el salto a la fama.

"Mucha gente se va con 18 años de casa, pero nadie lo esperaba en mi familia. Mi madre, sobre todo, lo pasaba mal, porque, al final, soy la pequeña de tres hermanos. Y de repente me fui, tenía una vida nueva en Barcelona y entiendo que para ella fue muy duro", confesaba.

Y es que la artista abandonaba su Pamplona natal para instalarse en la Ciudad Condal, donde estaba despegando su carrera profesional, y por aquel entonces su relación con su progenitora no pasaba por su mejor momento. "En aquel momento la culpaba y le decía: 'Es mi vida'". Sin embargo, aseveraba que con el tiempo "he logrado entenderla y empatizar con ella".

Ahora que su relación se ha fortalecido, se siente más unida a ella. "También llega un momento, y, en mi caso, ha sido hace relativamente poco, en el que pasas de ver a tu madre solo como una madre y la valoras como ser humano. Al fin y al cabo, es una persona que ha tenido su vida antes de mí, y eso me ha ayudado a entenderla y dejar de culparla, porque eso me hacía sentir muy culpable a mí también".

De hecho, ha querido expresar cómo se siente a través de una canción, titulada 'M.A.P.S.', y que está dedicada a ella en su nuevo álbum. "Me sabe mal decir esto de mi madre, pero me busca mucho en Internet. También porque yo soy un poco dejada con los mensajes. Vivo en Barcelona y puedo pasar un par de días sin contestar. Entonces, ella necesita saber de mí, me busca para saber lo que hago. Lo típico de una madre (...)", explicaba al medio. El tema incluye "cosas que son un poco duras de decir a una madre, pero le hizo mucha ilusión tener su propia canción", añadía.

La muerte

Romero también aprovecha para hablar de la muerte de su abuela, que falleció a finales de 2023, una pérdida que cambió su vida al ser "la primera muerte de alguien cercano que he vivido de adulta". Esas emociones las ha querido plasmar también en su nuevo álbum.

"Eso me hizo reflexionar más sobre la muerte. Es un tema que me crea mucha ansiedad y me da miedo. Pero lo he querido reflejar como algo bonito y nada oscuro. Por ejemplo, mi abuela se murió de forma súper dulce, mayor, rodeada de su familia… Ojalá pueda morir yo así. La canción 'Despedida', del nuevo disco, habla de ella", explicaba a 'El País'.

Ahora, 'Si cierro los ojos no es real' promete sumarse a la lista de los grandes éxitos de Amaia Romero y de la industria musical española de este 2025.

