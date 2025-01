Claudia ha explicado que "les costó detectar que tenía este trastorno", reconociendo que la imagen tradicional del niño autista que tenían en su mente no se correspondía con lo que estaban viviendo. "Yo veía que había cosas en mi hijo que no iban bien, pero no sabía lo que era", ha dicho. Para Claudia, el diagnóstico de los médicos fue un punto de inflexión: "Al final los médicos te dicen lo que es, a partir de ahí empieza un aprendizaje para ti", ha explicado. Además, ha remarcado la importancia de aprender día a día y de no detenerse en la búsqueda de lo mejor para su hijo.