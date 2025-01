El futbolista concedió una entrevista al canal de YouTube 'La Media Inglesa' , donde repasó su lado más personal y desconocido. "Siempre me han gustado los niños. Una vez tuvimos uno hablé con mi pareja y dijimos 'estamos KO, no dormimos nada'", cuenta.

"En Brighton él todavía era pequeño. El médico no nos decía lo que tenía, todavía era pequeño para saberlo", dice. "Es difícil. Nadie te enseña a ser padre, pero al final vas viendo... Un hijo autista no entiende las cosas como sus hermanos, hay que aprender a entenderlo. En el colegio normal no le iba bien, se ofuscaba, no era feliz", reconoce.