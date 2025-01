"Nunca he sido un santo, pero nuestra vida privada no puede ser usada sin pretexto para construir narrativas o desviar la atención de otra cosa. Esto no hace bien a nadie, ni a Chiara, ni a mí ni a demás implicados. Hoy pongo fin. He cometido un erros, he pagado y seguiré pagando, quizás he conseguido aprender de todo esto. Me alejo de una forma de ser que no me pertenece ( y que quizás nunca me perteneció). Sé como funciona este juego: durante años formé parte de él, ahora pienso en mí y en mis hijos. Dejo el resto a quienes necesiten este tipo de espectáculo. En la medida de lo posible, quiero elegir la realidad".