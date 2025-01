Según un gran amigo del cantante, la influencer no sería tan inocente como pareciera y está dispuesto a “destrozarle la vida”. “El periodista ha subido otro comunicado diciendo que no se puede ir de rositas”, comienza explicando Albanta San Román y añade: “Dice que no puede quedar impune, van a por ella”. Los colaboradores del programa han contado nuevos detalles sobre el controvertido tema del día y no dudan en comentarlo todo.