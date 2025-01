Susana Molina se pronuncia tras el comunicado de Anabel Pantoja: "Yo lo sabía"

La influencer y prometida de Guille Vallé sí que ha confirmado que ella era conocedora de la situación al haber estado junto a la exconcursante de 'Supervivientes' en Canarias. "Sí, yo estuve con ella" , ha expresado dejando patente que no le ha soltado en ningún momento la mano a su amiga en esta difícil situación que están tanto ella como David Rodríguez atravesando.

Sin esperarse que esto se produjera y tratando de pedir comprensión y prudencia para el dolor que está viviendo su amiga, Susana Molina ha mostrado una vez más su cariño y apoyo a la influencer. "Yo solo le doy ánimo, apoyo y ya está. No puedo aconsejar nada porque nunca he vivido una situación así y ojalá que no la viva nunca", ha dicho a la prensa ante la pregunta a cómo está viviendo esta situación tan sumamente delicada.