Su presencia no ha pasado desapercibida entre toda la multitud que había allí concentrada para recibir a Robert Prevost como pontífice. El artista se encontraba en Roma y decidió acudir al Vaticano en pleno cónclave, sin saber que iba a estar presente durante la fumata blanca. Eligió un estilismo que le hizo no destacar mucho entre tanta gente. Su ropa era oscura y llevaba una gorra y gafas de sol para que no fuese muy reconocido.