Así era ‘The Viper Room’, la polémica discoteca de Johnny Depp en la que falleció River Phoenix

Fue uno de los clubs referencia en Los Ángeles en los años 90, desde que lo adquirió el actor Jhonny Depp

Noche de horror en el Viper Room: 30 años de la muerte de River Phoenix

MadridSon miles las discotecas en el mundo por las que los famosos han paseado sus mejores galas. Para los anales de la historia ha quedado una de las más famosas del panorama cinematográfico: 'The Viper Room', el club por excelencia de los años 90. Ubicado en la icónica Sunset Boulevard, en Hollywood, este local abrió sus puertas en 1993 convirtiéndose en uno de los clubes más emblemáticos, famoso por su música en vivo y por haber sido el escenario donde muchas bandas iniciaron sus carreras. Sin embargo, también estuvo marcado por el consumo de drogas, alcohol y la tragedia, destacando especialmente la muerte del actor River Phoenix por sobredosis en sus puertas.

' The Viper Room' se situaba en el número 8852 del famoso Sunset Strip, siendo uno de los edificios más antiguos de la zona. Originalmente fue una tienda de comida, pero con el auge del barrio cambió radicalmente su concepto para convertirse en el 'Cotton Club', un local referente en la ciudad. Con el paso del tiempo, el establecimiento cambió de nombre varias veces y en los años 50 se convirtió en un cabaret llamado 'Melody Room', frecuentado por los gánsteres de la época.

El club renace en el Hollywood de los 90

En las décadas de los 60 y 70, el cabaret dio paso a las actuaciones de bandas musicales bajo el nombre de 'The Central'. Sobre su escenario actuaron músicos de la talla de John Entwistle, integrante de The Who, y C.C. DeVille, de Poison, atraídos por la discreción que siempre caracterizó al club. El declive del local se intensificó hasta los años 90, momento en que el actor Johnny Depp lo adquirió, renovándolo completamente y transformándolo en un lugar icónico para artistas y celebridades. Así, el club volvió a convertirse en un punto de encuentro famoso pero no exento de controversia.

Un club hecho por y para la fama El 14 de agosto de 1993 es una fecha destacada en la historia del club, pues esa noche Tom Petty and the Heartbreakers subieron al escenario para inaugurar oficialmente 'The Viper Room'. Esa actuación fue la primera de muchas en las que Depp, junto a su propia banda, compartía momentos íntimos entre amigos y lejos del foco público. El nombre del local surgió inspirado en una célebre frase del actor, que describía a un grupo de músicos fumadores de marihuana que se autodenominaban "Vipers".

En aquella inauguración estuvieron presentes algunos de los amigos más cercanos de Johnny Depp, como Keanu Reeves, Leonardo DiCaprio y Charlize Theron. Detrás de la barra trabajaba Adam Duritz, quien posteriormente sería integrante de Counting Crows, así como la actriz Christina Applegate, conocida posteriormente por la serie 'Married… With Children'. No se trataba de un lugar especialmente lujoso, pero sí poseía un atractivo especial para las celebridades, quienes podían disfrutar allí con tranquilidad, alejadas del acoso mediático. Un espacio perfecto para desconectar y gozar de la mejor música en vivo.

Un lugar marcado por la tragedia

Pero las noches de fiesta en 'The Viper Room' no estuvieron libres de tragedias. El 30 de octubre de 1993, en las mismas puertas del club, fallecía por sobredosis el actor River Phoenix, con tan solo 23 años. Phoenix, quien tenía problemas con las drogas, llegó al local acompañado por su pareja y sus hermanos. Su novia, la también actriz Samantha Mathis, declaró posteriormente que el actor estaba notablemente afectado por las drogas aquella noche. "Sabía que algo iba mal esa noche, algo que no entendía. No vi a nadie consumiendo drogas, pero estaba drogado de una manera que me hizo sentir incómoda, estaba fuera de control".

Mathis observó cómo un hombre sacaba a River del local, pensando inicialmente que se trataba de una pelea. Sin embargo, el actor se desplomó y comenzó a convulsionar. A pesar de que avisaron inmediatamente a emergencias y a sus hermanos, cuando llegó la ayuda médica solo pudieron certificar su fallecimiento. La autopsia reveló rastros de heroína, cocaína, Valium y marihuana.

La muerte de Phoenix dejó una huella imborrable en la historia del club, aunque no fue la única tragedia. En 1995, el actor australiano Jason Donovan sufrió un ataque por sobredosis de heroína allí mismo, y en 1997, el músico Michael Hutchence ofreció su último concierto en el local poco antes de suicidarse.

El Viper Room sigue actualmente abierto en el mítico 8852 de Sunset Bulevar.