Elijah Hewson toca con su banda Inhaler en Madrid (21 de abril) y Barcelona (22 de abril) presentando su tercer disco

"Al principio no apoyaba mucho mi carrera. Quería que estudiara, ya sabes, como todos los padres", decía el joven sobre Bono

"Papá, quiero ser rockera como tú": cuando la música cala en la siguiente generación

Cuando en 2017 Elijah Hewson apareció en la portada de 'Songs of Experience' -que a día de hoy sigue siendo el último disco de estudio de U2 con material nuevo- pocos sabían que el hijo de Bono también tenía una banda y soñaba con ser una estrella del rock como su padre. Al famoso cantante de 'With Or Without You' no le agradaba que su vástago siguiera sus pasos, pero hoy Eli puede presumir de liderar uno de los grupos irlandeses más prometedores de los últimos tiempos, Inhaler, y sin necesidad de que su progenitor les echara una mano. Este lunes 21 de abril tocan en Madrid (La Riviera) y el martes 22 en Barcelona (Razzmatazz) para presentar su tercer disco, 'Open Wide'.

Pros y contras de ser un nepo baby

Para ser honestos, debe ser duro ser el hijo de una de las estrellas musicales más mesiánicas de la historia y querer dedicarte a lo mismo que él. Sí, por un lado te aprovechas de las ventajas de tener un padre tan famoso, pero ¿Cómo escapas de una sombra tan alargada? ¿Cómo evitar las comparaciones? Sobre todo cuando la ambición y la grandiosidad que caracterizan el sonido de U2 son tan perceptibles en Inhaler. "Definitivamente hay una expectativa por parte de la gente que cree que vamos a fracasar y muchos piensan que nos van a dar las cosas en bandeja", ha explicado Elijah en 'The Daily Star'.

El ADN familiar también se nota en el rango vocal del joven vocalista y guitarrista. Elijah, de 25 años, es consciente y no reniega de ello. "Estoy muy honrado de tener una parte de eso", ha comentado, aunque en realidad sus influencias mayores siempre fueron el britpop y la escena musical de Manchester de finales de los 80 y 90. Más que U2, bandas como Oasis y The Stone Roses fueron el motor inicial de la formación que comparte con Robert Keating, Ryan McMahon y Josh Bartholomew Jenkinson.

En sus inicios como banda tuvieron que lidiar con las reticencias de sus padres. Bono y su mujer Ali preferían que el tercero de sus cuatro hijos terminara sus estudios antes de lanzarse a la música. "Al principio no apoyaban mucho mi carrera. Quiero decir, querían que estudiara, ya sabes, como todos nuestros padres. Creo que luego sencillamente vieron que me encantaba y que éramos buenos", decía Elijah en una entrevista en GQ hace cinco años. "Si no fuéramos buenos, nos hubieran dicho instantáneamente que lo dejáramos y nos fuéramos al colegio. Ahora nos apoyan mucho, realmente", añadía.

El mejor consejo que le ha dado Bono

En cualquier caso, el líder de Inhaler reconoce que los consejos que le ha dado Bono han sido los típicos que le daría un padre a un hijo que quiere dedicarse a la música. De hecho, le habría gustado algo más de implicación. "Si me aconsejara un poco más estaría bien, la verdad", recuerda. "El mejor consejo que he recibido de él ha sido el típico que te daría un padre, que es: 'No lo dejes pasar. Es un momento, estás en él, y tienes que lanzarte".

E insiste sobre las acusaciones de nepotismo: "Aunque ha habido ventajas, sin duda, lo que nos ha hecho es trabajar muy duro porque no queríamos que se percibiera que nos estaban dando oportunidades sin esforzarnos”. "Incluso cosas como conseguir ser teloneros de grupos grandes al principio nos hacían dudar un poco, porque podría surgir esa especie de: 'Oh, bueno, sólo lo habéis conseguido porque tu padre es amigo suyo y lo que sea'... Por otro lado, sería ridículo no aprovechar esta oportunidad. Aún estamos aprendiendo a gestionar eso”, admite.