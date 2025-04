Johnny Depp y su curiosa obsesión con las Barbies

Johny Depp es uno de los actores de Hollywood más extravagantes , pero a pesar de las apariencias, detrás de esa fachada existe un actor tímido que no ha tenido una vida del todo sencilla. Fue obrero de la construcción, empleado de una estación de servicio o mecánico, aunque no era muy bueno en ninguno de esos oficios. Después encontró en la música su verdadera pasión. El ahora actor empezó su carrera artística como guitarrista con su grupo ‘The Kids’, llegando incluso a ser telonero de Iggy Pop a principios de los años ochenta.

El actor llegó al mundo de la interpretación casi sin querer, pues su pasión vital era la música. Pero cuando llegó con su grupo a Los Ángeles tuvo que improvisar: “Por pura coincidencia... Y porque no tenía elección. Había que pagar el alquiler y lo estaba pasando mal como músico. Es el clásico cliché: uno llega a Hollywood en busca de un contrato con una discográfica... Nosotros veníamos del sur de Florida y al llegar a Los Ángeles nos dimos cuenta de que estábamos en el sitio equivocado. Estaban de moda todos aquellos grupos con tíos melenudos, las hair bands. No estábamos listos para eso. Las discográficas no querían saber nada de punk pop o ese tipo de música” aseguraba en 1999 en la revista Rolling Stone. “Me hice actor sólo para pagar el alquiler, al menos las cuatro o cinco primeras películas. El cine no me importaba. Yo era músico y a eso quería dedicarme.”