Susan Sarandon se emociona al hablar de su madre: "No tuvo la oportunidad de florecer hasta los 60"

Redacción Uppers 30 MAY 2025 - 10:16h.

La actriz, que estrena en cine 'Las cuatro fantásticas', habló de una generación de mujeres que no sentían que su vida les perteneciera

Susan Sarandon sale del armario como bisexual

Susan Sarandon está de vuelta en el cine por partida doble. Si hace unos días estrenaba 'Nonnas', una película de Netflix sobre el poder de las recetas tradicionales y la memoria familiar para conectar a la gente, ahora llega a la pantalla grande 'Las cuatro fantásticas', una comedia sobre un grupo de amigas que se reencuentran con una boda de por medio. Pese a sus recientes problemas con Hollywood, la actriz de 'Thelma & Louise' no baja el ritmo a sus 78 años.

Con motivo de la promoción de 'Nonnas', la oscarizada intérprete concedió una entrevista al podcast Podcrushed en la que habló sobre la familia y la tradición, temas centrales de una cinta que cuenta la historia real de un hombre que abrió un restaurante en Nueva York y contrató a un grupo de abuelas italoamericanas para cocinar. Preguntada por sus propias raíces, Sarandon no pudo evitar emocionarse.

Lazos familiares

La protagonista de 'Pena de muerte' es la mayor de nueve hermanos que se criaron en el seno de una familia de clase trabajadora en Queens. De su madre heredó el carácter y la energía italiana que ha marcado su carácter desde el principio. "Mi madre no tuvo la oportunidad de florecer hasta los 60 años. Ella era muy inteligente, muy hermosa", confesaba.

La actriz hilaba el caso de su madre con el de muchas otras mujeres de su época que vivieron gran parte de su vida resignadas. "Creo que muchas mujeres de esa generación, sin anticonceptivos, estaban muy amargadas porque no sentían que sus vidas les pertenecieran (...) No tenían la autonomía que tenemos nosotras. Sé que todos los errores que he cometido fueron míos. No sentí que mi vida me fuera impuesta, y mi madre definitivamente sintió que la suya sí lo era. Me dijo: 'Nunca me divertí tanto con mis hijos como tú", contaba.

La belleza de cumplir años

Lo que está claro es que el paso del tiempo no han frenado a Sarandon, que vive un gran momento profesional y a quien se le acumulan los proyectos sobre la mesa. Preguntada en 'The Cut' sobre cómo lleva los efectos del cumplir año, respondía que "la belleza se trata de compromiso y confianza. Hagas lo que hagas para sentirte segura, ya sea ir al gimnasio o correr, te verás hermosa".

En otra entrevista en 'People', la protagonista de 'Atlantic City' subrayaba la importancia de reír a menudo y buscar los momentos divertidos como reflejo de tener una vida feliz. "Si quieres envejecer con gracia, lo principal es no fumar, reírte mucho, hacer ejercicio regularmente, comer bien y evitar el sol", recetaba.