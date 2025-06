El actor de 'The Last of Us' es la última portada de 'Vanity Fair', medio al que ha concedido una entrevista

Pascal se ha sincerado sobre el momento más difícil de su vida: el suicidio de su madre cuando él tenía 24 años

Pedro Pascal alcanzó 50 años el pasado mes de abril con la serenidad de quien ha enfrentado el dolor en primera fila. En su reciente portada en 'Vanity Fair', el actor se ha sincerado sobre uno de los episodios más traumáticos de su vida: el suicidio de su madre cuando él tenía 24 años. La conversación revela no solo el peso de esa tragedia, sino también lo que lo ayudó a mantenerse en pie.

Pascal relata que su madre, Verónica Pascal Ureta, estudiaba psicóloga infantil. Poco después de separarse de su padre, que se vio envuelto en un escándalo relacionado con su clínica de fertilidad, ella tomó la decisión irreversible de quitarse la vida en el año 2000. Él tenía apenas 24 años, estaba formándose como actor y aún no había alcanzado el reconocimiento que más tarde lo llevaría a la fama.

Entonces, Pascal se quitó el apellido Balmaceda y adoptó el de su madre, en homenaje y también como forma de redescubrir su identidad. También se tatuó la firma de su madre en la parte interior de su muñeca derecha.

Tal y como se explica en la revista, dos meses después de la muerte de su madre, Pascal intentó celebrar su 25º cumpleaños. No pudo. Y no volvió a celebrarlo. Él la describe como una mujer "muy sensible, muy compleja y en cierto modo, inalcanzable".

Pascal recuerda que, durante su adolescencia en el colegio, tuvo que lidiar con el acoso escolar "por ser un niño raro y sensible". Un acoso que no habría sido capaz de sobrellevar si no hubiera sido por su progenitora, que le sacó del sistema escolar local y le encontró una escuela de arte. Ella fue su motor para adentrarse en el mundo del entretenimiento.

Cuando su madre perdió la vida, él estaba intentando hacerse un hueco en la industria. "¿Crees que no conseguir trabajo puede quebrarme? No podías quebrarme, ya estaba quebrado", asevera.

Cómo sacó fuerzas

Pero si pudo sacar fuerzas y seguir adelante fue gracias a una perra, a la que llamó Gretta, que decidió acoger seis meses después del fallecimiento de su madre. "Me salvó la vida esa perra, porque me dio alguien con quien volver a casa", confiesa.

En febrero de 2023, coincidiendo con el aniversario de su madre, el actor chileno presentó 'Saturday Night Live' por primera vez. En su monólogo, no pudo evitar emocionarse y llorar al recordar a sus padres. Lo hizo acompañado por un homenaje musical de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien interpretó 'Fix You', en su honor. Pascal señaló que todavía sentía la presencia de su madre.

Pedro rememora que, en aquel entonces, su compañera de profesión y amiga Sarah Paulson interpretó a su madre en un sketch, un momento que no olvidará nunca. "Sentí como si mi madre estuviera allí. Y... y no sé qué más decir. Fue un aniversario completamente diferente", narra.

Su fama

Aunque Pedro ha enfrentado un camino difícil -entre el acoso escolar, el exilio familiar tras la dictadura de Pinochet, escándalos familiares y el suicidio de su madre-, su trayectoria ha sido también de redención. Tras prácticamente dos décadas de pequeños papeles y empleos como camarero, logró su gran salto con 'Juego de Tronos', 'Narcos' y 'The Mandalorian'.

La fama no ha cambiado su forma de vivir: sigue en un modesto loft en Los Ángeles, valora la masculinidad positiva, protege a su hermana transgénero Lux Pascal, y se define menos por sus logros que por el vínculo con quienes le dieron forma, especialmente su madre.