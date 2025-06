El fenómeno Pascal: ¿tirantes sí o no para hombres de 50?

Raquel Noya 20 JUN 2025 - 07:00h.

Pedro Pascal revolucionó la alfombra roja de Cannes (y las redes sociales) con un atuendo atípico en el Festival: camiseta negra sin mangas luciendo bíceps

Preguntamos a una diseñadora de vestuario su opinión sobre este estilismo y si pasados los 50 es elegante para el resto de los mortales

Pedro Pascal es la prueba viviente de que cumplir 50 años no es sinónimo renunciar al estilo. El actor, que celebró su medio siglo el pasado 2 de abril, causó sensación en la alfombra roja del pasado Festival de Cannes 2025, con un estilismo tan sencillo como rompedor: una camiseta sin mangas negra de Calvin Klein combinada con pantalones a juego y botas con tachuelas.

Un look que supuso un auténtico fenómeno viral en redes, provocando elogios y divertidos memes por su ruptura con la tradición en un entorno en el que se suele apostar por el esmoquin o los trajes oscuros. Lejos de desentonar, Pedro Pascal demostró que arriesgar puede ser un acierto absoluto: su elección gustó a los fans, a la prensa y al público en general, logrando consolidarse como un referente de estilo.

Hemos preguntado a la asesora de moda y diseñadora de vestuario Inma Rondán su opinión sobre el atuendo que tanto ha dado que hablar: “No puede estar mejor defendido, es la demostración exacta de lo que una persona puede llevar o no, siempre y cuando esté feliz y convencida”, ha dicho.

¿Y el resto?

Pero, ¿qué pasa con el resto de los mortales que no son Pedro Pascal? ¿Se pueden llevar tirantes con clase (y sin miedo al ridículo) después del medio siglo de vida? ¿Todos los tipos de tirantes? Hemos consultado a la experta acerca del uso de esta prenda en la madurez (y fuera del gimnasio) y sobre qué tipo de tirantes se pueden llevar este verano para ir cómodos sin renunciar a la elegancia.

La camiseta de tirantes fue creada para uso interno, y se consideró durante muchos años una prenda interior GETTY IMAGES

Camiseta ¿Interior?

Inma Rondán, que asesora a celebrities con códigos de vestimenta adecuados a cada ocasión. "El discurso sobre los tirantes en los hombres es el mismo que en la versión femenina. Es decir: ¿quiénes somos los demás para juzgar una prenda?”.

“Cierto es que fue creada para uso interno, y se consideró durante muchos años una prenda interior, pero las prendas tienen vida y se la dan las personas que se las ponen”, añade. Su argumento a la hora de usar los tirantes, tanto en hombres como en mujeres es: “Si estás contenta o contento y te gusta la pieza, eres capaz de defender cualquier look, creo que es lo más importante. Así que sí, ¡tirantes sí a partir de los 50!”

Tirantes marcel

Rondán asegura que en cuestión de tirantes no hay nada escrito: “Se pueden llevar anchos, estrechos… siempre dependiendo del diseño de la pieza, la libertad del diseñador y la elección a gusto del consumidor”, explica. Aunque ahora la tendencia que se lleva en hombres es su forma más popular: las marcel. ¿Qué son? “Una camiseta de tirante medio, que hemos visto lucir hace años a Marlon Brando en Un tranvía llamado deseo o a Silvester Stallone en sus interpretaciones de Rambo, entre otros", explica.

Con americana

Completar un look de camiseta tipo marcel no es complicado. "Basta con emplear cualquier prenda superior como una camisa o una chaqueta”, explica la asesora de moda. Ejemplo de ello es ponerle una americana “como lució Miguel Bernardeau maravillosamente o el madrileño C Tangana, que llegó a crear su propia colección para la marca Bershka”.

Con camisa

La experta también defiende el uso de las marcel con camisa y “cualquier otra prenda encima, si eso es lo que deseas lucir”. Y es que “la moda vive y no debemos dejarnos llevar por el qué dirán”, explica, “de ser así nunca hubiésemos abandonado el corsé, ni las mujeres usarían pantalones”.