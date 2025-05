A Pedro Pascal los 50 años le han sonreído: una cosecha de éxitos que ha recogido en la madurez

El actor celebraba hace un mes su nueva década con una fiesta por todo lo alto

¿Qué películas volverían a llenar las salas de cine? Un estudio da la respuesta

Compartir







MadridEl pasado 2 de abril, el actor Pedro Pascal celebró su medio siglo de vida. El protagonista de Gladiator 2 siempre ha sido un hombre muy familiar y mantiene una estrecha relación con su padre y sus hermanos. Sus padres, José Balmaceda y Verónica Pascal, han sido figuras clave en su trayectoria profesional. La abuela paterna del actor era originaria de Mallorca, y dos de sus bisabuelos procedían de Navarra y del País Vasco. Su madre, psicóloga infantil, se quitó la vida cuando él tenía 24 años, mucho antes de que lograra destacar como actor. “Para mí fue el tiempo más duro. No he podido, y no sé si algún día podré, reconciliar completamente cómo se separaron mis padres y la tragedia que vino después de esa separación”, ha confesado Pascal sobre el momento más difícil de su vida.

“El contexto de la muerte de mi madre hizo muy complicado para nosotros preservar su memoria como la persona que fue. Es que duele tanto... A veces me siento abrumado y trato de sobrellevarlo de la mejor manera posible, porque sé que a mi madre no le gustaría que lo hiciera de otra forma”, afirmaba. Tras su fallecimiento, Pedro adoptó el apellido materno y dejó atrás el Balmaceda con el que aparecía en sus primeros trabajos. Desde pequeño tuvo claro que lo suyo era la interpretación. Creció en Nueva York, ciudad en la que desarrolló su talento al matricularse en la Tisch School of the Arts. Sus primeros papeles fueron en series como Buffy, la cazavampiros, Touched by an Angel y NYPD Blue.

Una carrera llena de éxitos

Su trayectoria en cine y televisión es extensa, y los proyectos de ciencia ficción y acción se han convertido en su sello personal. Uno de sus papeles más relevante fue en la serie Juego de Tronos, que lo consolidó como actor de prestigio y lo catapultó a la fama. En ella interpretó a Oberyn Martell, un personaje carismático y valiente apodado “La Víbora Roja”.

El actor ha transitado por casi todos los géneros cinematográficos: acción con La gran muralla, Kingsman: El círculo dorado y The Equalizer 2; superhéroes y ciencia ficción con Wonder Woman 1984 y Prospect; e incluso comedia paródica en El peso del talento y La burbuja. En todos ellos logró imprimir su estilo único, ganándose el favor del público.

También ha demostrado su profesionalismo en grandes producciones televisivas como The Mandalorian. Su interpretación de Mando, el cazarrecompensas que adopta a Grogu, ha sido ampliamente elogiada por los fans de Star Wars. Lo mismo puede decirse de su papel como Joel Miller en The Last of Us, la serie de HBO Max, donde junto a Bella Ramsey ha logrado romper todos los récords.

Una fiesta por todo lo alto

Rodeado de amigos y acompañado por su hermana, el actor chileno celebró su entrada a los 50 con una fiesta por todo lo alto en Londres, en la que no faltaron guiños de apoyo a la comunidad trans. Tal como se pudo ver en redes sociales, la anfitriona del evento fue Honey Dijon, reconocida DJ estadounidense, ganadora de un Grammy y miembro destacada de dicha comunidad.

Además de celebrar junto a su círculo más cercano —entre los que se encontraban Russell Tovey, Dino Fetscher, Jacob Seickell y su hermana Lux Pascal—, Pedro aprovechó la ocasión para reiterar su apoyo a la comunidad trans, haciendo uso del lenguaje más poderoso de Hollywood: la moda.