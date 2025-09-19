Austin Butler compra la millonaria mansión de Brad Pitt en Los Ángeles: todos los detalles

La residencia 'The Steel House' de Brad Pitt cambia de dueño: Austin Butler adquiere la propiedad con piscina y sauna

Austin Butler, el actor conocido por su papel en 'Elvis', ha adquirido la emblemática residencia de Brad Pitt en Los Feliz, Los Ángeles, por 5,2 millones de dólares (aproximadamente 4,8 millones de euros). La transacción se cerró la semana pasada en una operación fuera del mercado inmobiliario tradicional.

Así lo apuntan fuentes de 'TMZ'. La propiedad, conocida como 'The Steel House', fue previamente adquirida por Pitt en abril de 2023 por 5,5 millones de dólares (alrededor de cinco millones de euros). Diseñada en estilo midcentury y construida en 1960, la vivienda cuenta con 2.100 pies cuadrados (aproximadamente 195 metros cuadrados), distribuidos en tres dormitorios, dos baños, amplias ventanas panorámicas, paneles solares, una sauna de lujo y una piscina exterior.

La venta se produce tras un incidente en junio de 2025, cuando la propiedad fue asaltada por tres individuos mientras Pitt se encontraba en una gira de prensa internacional para su película 'F1'. Los ladrones accedieron al inmueble escalando una cerca y entrando por una ventana, llevándose objetos no especificados. La imagen de la vivienda la difunden numerosos medios locales.

Brad Pitt adquirió otra mansión en Hollywood tras producirse un robo en 'The Steel House'

Tras el robo, Pitt adquirió una mansión de estilo español en las colinas de Hollywood por 12 millones de dólares (aproximadamente 11 millones de euros), buscando mayor seguridad y privacidad. La nueva residencia, de 8.385 pies cuadrados (alrededor de 780 metros cuadrados), incluye seis dormitorios, ocho baños, un teatro en casa, piscina y vistas panorámicas.

Por su parte, Austin Butler ha adquirido una propiedad con historia y estilo, que anteriormente fue hogar de figuras como Aileen Getty y James Valentine de Maroon 5. La casa ofrece un ambiente tranquilo y privado, ideal para el actor que busca establecerse en una de las zonas más codiciadas de Los Ángeles.