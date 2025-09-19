La Casa Real de Noruega, muy preocupada por la salud de la princesa Mette-Marit: suspende toda su agenda en octubre

La princesa Mette-Marit de Noruega, de baja por su enfermedad: nuevo comunicado de la Casa Real

La princesa Mette-Marit de Noruega suspenderá su programa oficial en octubre para someterse a una "rehabilitación pulmonar" por la fibrosis crónica que le fue diagnosticada en 2018 y que se ha agravado en los últimos meses.

La rehabilitación comenzará a principios del próximo mes y se realizará en Noruega, informó la Casa Real de este país nórdico. Aunque el programa oficial de la esposa del príncipe heredero Haakon se suspenderá en ese período, hay planeada "alguna excepción", como su presencia en la cena con los representantes del Parlamento en el Palacio Real de Oslo.

Está previsto que Mette-Marit, de 52 años, reanude sus obligaciones oficiales en noviembre. La Casa Real había informado en marzo pasado de que la fibrosis pulmonar de la princesa había "evolucionado" y que ahora tenía "síntomas diarios y molestias que afectan a su capacidad de desempeñar sus tareas", por lo que necesitaría más descanso y podrían surgir cambios en su programa oficial con más frecuencia.

La princesa, en el punto de mira por su hijo Marius

A Mette-Marit se le diagnosticó en 2018 una variedad "poco común" de fibrosis, después de ser sometida a varias pruebas en el Hospital del Reino de Oslo. La Casa Real había indicado entonces que sería tratada en ese centro y en colaboración con médicos del extranjero y que, al ser diagnosticada la enfermedad en un estadio temprano, el pronóstico era «favorable».

La princesa ha estado también en el centro de la actualidad en el último año por los problemas legales de su hijo Marius, fruto de una relación anterior a su matrimonio con Haakon.

Marius Borg Høiby fue acusado formalmente hace un mes por la Fiscalía noruega de cuatro casos de violación y varios de maltrato a sus parejas. La Casa Real noruega se ha mostrado reacia a comentar el caso, que ha generado mucha atención mediática en este país nórdico, aunque Haakon ha admitido la "gravedad" de las imputaciones y Mette-Marit ha reconocido que el año pasado fue "muy duro" y que la familia recibió "ayuda profesional" del sistema sanitario.