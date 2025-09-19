Tim Burton y Monica Bellucci se separan tras tres años de relación: el comunicado

El conocido director de cine y la actriz han anunciado su ruptura este viernes 19 de septiembre

Tim Burton aparece por sorpresa en San Sebastián junto a Mónica Bellucci

Se acabó. Tim Burton y Monica Bellucci han anunciado este viernes 19 de septiembre su separación tras tres años de intensa relación.

"Es con mucho respeto y profundo cariño mutuo que Monica Bellucci y Tim Burton han decidido separarse", han informado a través de un comunicado remitido a la prensa. Por el momento, no se ha revelado el motivo de la ruptura.

Su historia de amor

El conocido director de cine y la actriz italiana se conocieron por primera vez en el Festival de Cannes en 2006, aunque en aquel momento cada uno ya estaba inmerso en sus respectivas relaciones de pareja. Burton con la actriz Helena Bonham Carter y Bellucci con Vincent Cassel.

No fue hasta muchos años después de ese primer encuentro cuando comenzó su historia de amor. En octubre de 2022, en el Festival Lumière de Lyon, Bellucci entregó a Burton el premio a la trayectoria, y en ese momento empezaron los rumores de noviazgo, que luego se confirmaron en 2023, cuando en febrero fueron vistos caminando juntos en Madrid, agarrados del brazo.

Finalmente, en junio de 2023, la actriz confirmó públicamente su relación con el director de 'Beetlejuice' en una entrevista con 'Elle' France: "Estoy contenta de haberle conocido… es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida … Lo conozco, lo amo. Amo este mundo de sueños donde los monstruos son amables… los filmes de Tim Burton hablan mucho de eso", confesó entonces.

Tanto en 2023 como en 2024, aparecieron juntos en alfombras rojas, eventos públicos, galas y premieres. Su debut como pareja ante los medios fue en el Festival de Cine de Roma en octubre de 2023, con la gala de la película 'Diabolik: ¿quién eres?'.

Monica, que además trabajó con Burton en 'Beetlejuice 2', se convirtió en parte del mundo personal y profesional de Burton.

La pareja se dejó ver por última vez de forma conjunta hace apenas dos meses, en el Festival de Cine de Giffoni 2025.