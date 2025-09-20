El bailaor Rafael Amargo está hospitalizado debido a "una infección en el colon", según ha explicado su novia, Luciana Bongianino

Luciana dice al programa 'Fiesta' que la situación es "bastante crítica" y que está "a base de sueros porque no puede comer ni beber"

El bailaor Rafael Amargo se encuentra ingresado en el hospital debido a un problema de colon, según han informado en exclusiva en 'Fiesta', programa de Telecinco que conduce Emma García.

A las puertas del centro médico, la pareja sentimental de Amargo, Luciana Bongianino, ha asegurado que el granadino se encuentra "en una situación bastante crítica". Detalla que "hace unos días empezó con mucha fiebre" y que, "como los médicos en el domicilio no podían determinar qué era, lo hemos tenido que traer al hospital de urgencia".

Amargo sufre una infección en el colon: "No puede comer ni beber"

Luciana ha explicado que el andaluz "tiene una infección en el colon y está a base de sueros por vena porque no puede comer ni beber". Y añade que todo se le produce "a causa del estrés" por los problemas con los productores de su último espectáculo.