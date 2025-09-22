El emérito defiende desde mañana el título mundial de 6 Metros logrado en 2023 en la isla de Wight, en Reino Unido

Juan Carlos I abandona Sanxenxo tras pasar seis días, recibir la visita de su hermana Margarita y salir a navegar

Compartir







El rey emérito Juan Carlos se encuentra en Nueva York para participar esta semana en el Campeonato del Mundo de la clase 6 metros de vela, donde defenderá el título conseguido hace dos años en la isla de Wight, en Reino Unido.

El Bribón, del Real Club Náutico de Sanxenxo y patroneado por S. M. el Rey Don Juan Carlos luchará por mantener dicho título. En la regata oficial de entrenamiento, disputada esta madrugada, el equipo español —que ya cuenta con tres coronas mundiales— se impuso con autoridad, logrando un primer puesto por delante de dos de los favoritos locales, el Sprit y el Jill.

PUEDE INTERESARTE El divertido momento que ha protagonizado el rey emérito Juan Carlos I junto a una señora en el puerto de Sanxenxo

El otro representante nacional, el Titia de Mauricio Sánchez-Bella, completó una destacada actuación con un cuarto puesto. El campeonato se celebra en Oyster Bay hasta el próximo día 27, con la participación de 29 equipos procedentes de nueve países, que competirán desde las instalaciones del histórico Seawanhaka Corinthian Yacht Club (SCYC).

PUEDE INTERESARTE El rey Juan Carlos I se ve obligado a renunciar a la competición en Sanxenxo por cuestiones médicas

El rey vuelve a subirse al 'Bribón'

El rey Juan Carlos vuelve a competir con el ‘Bribon’, ya que en el último ensayo antes de la cita mundialista en la ría de Pontevedra, compitió a bordo del ‘Erica’, al estar el barco del Náutico de Sanxenxo en EE.UU. desde mediados de agosto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El presidente del RCNS, Pedro Campos, ofreció sus sensaciones tras esa primera toma de contacto. "Aunque no es significativo el resultado porque la regata de entreno no tiene ningún valor real, sí nos sirve de referencia para pensar que podemos luchar por estar en el podio", manifestó.

Entre sus principales rivales destaca el barco finlandés 'Astree III' de Ossi Paija, plata en el último campeonato europeo de la categoría, y el también español 'Titia', de Mauricio Sánchez-Bella. Además, habrá tres nuevos barcos que optarán al título, especialmente el que liderará el actual campeón del mundo Abierto de 6 metros, Jamie Hilton, quien ganó el título en Cowes 2023 a bordo del 'USA126 Scoundrel'