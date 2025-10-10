Cruz Sánchez de Lara entrevista a la experta en orden y limpieza más popular de las redes sociales

La influencer y organizadora profesional Begoña Pérez, conocida en redes sociales como La Ordenatriz (@la_ordenatriz en Instagram, donde acumula 1,9 millones de seguidores), protagoniza la nueva entrega de ‘Madres: desde el corazón’, que estará disponible en Mediaset Infinity este lunes 13 de octubre y en la que la célebre experta en orden y limpieza explica cómo su método para organizar el hogar le ha servido para alcanzar calma mental y emocional y poder compaginarlo con la crianza de sus siete hijos. “Cuando veo que empiezo a ordenar mi casa, veo que ordeno mi mente y mi corazón”, asegura.

A lo largo de la entrevista con Cruz Sánchez de Lara, Begoña incide en la importancia de sus siete hijos en su vida y relata el duro momento en el que su segunda hija estuvo a punto de morir. También se emociona al recordar el fallecimiento de su padre en 2017 y reflexiona sobre la importancia de hacer “un buen duelo”.

Asimismo, esta consultora profesional de organización rememora sus inicios compartiendo trucos para quitar manchas de ropa como madre de familia numerosa y el incremento de su popularidad durante la pandemia como ‘La Ordenatriz’, fenómeno que la llevó a ser considerada la ‘Marie Kondo española’. Además, asegura que no desea que sus hijos sean influencers ni que participen en sus vídeos, a pesar de que le han ofrecido más dinero por ello.