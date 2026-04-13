La trama del caso Kitchen se refería a Rajoy como 'El Asturiano' o 'El barbas'

Interior realizó un control "exhaustivo" de Bárcenas en prisión

Juicio por el caso Kitchen: el extesorero del PP, Luis Bárcenas declara que fue sometido a un “cacheo integral” en prisión

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El responsable de la investigación policial de la 'Operación Kitchen' ha ratificado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que la presunta trama se refería al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como "El Asturiano" o "El Barbas".

"La persona a la que denominan 'El Asturiano' es Mariano Rajoy, quien era el presidente del Gobierno entonces. Es un dato que está muy claro", ha relatado el inspector durante la tercera jornada del juicio de 'Kitchen', que investiga el presunto operativo parapolicial orquestado desde el Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy para robar información sensible sobre dirigentes del PP al extesorero del PP Luis Bárcenas.

A preguntas del fiscal, el agente ha narrado que el descubrimiento de esta nomenclatura en clave parte de varias pruebas encontradas en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo --uno de los acusados en el juicio junto al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino-, como audios o anotaciones en libretas.

Del "Asturiano" se decía, en un primer momento, que tenía capacidad de cesar a altos mandos policiales, como el comisario Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, ha dicho el responsable policial, si bien ha recordado que la nomenclatura quedó clara en una conversación de Villarejo con una periodista, también intervenida por la Policía, en la que el comisario jubilado relataba "más o menos de manera superficial lo que es la 'Operación Kitchen'".

"El señor Villarejo llega a decir 'yo podía estar preso'. Se refiere a Francisco Martínez y dice que si se llega hasta él, él tirará hacia arriba y llegará hasta arriba, hasta 'El Barbas', al 'Asturiano'. Habla del presidente del Gobierno y llega un momento en el que le explica literalmente que 'Asturiano' es el mote que tienen para referirse" a Rajoy, ha agregado.

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El agente también ha explicado el origen del apodo 'Kitchen'. "El mote se lo pone el señor Villarejo, esto de 'Kitchen' o cocina. Pero es un nombre de asunto que utilizan varias de las personas investigadas. No sólo lo utiliza Villarejo, García Castaño, sino que también lo utiliza Andrés Gómez Gordo, que se refiere al chófer como 'coci' o 'cocinero'", ha señalado.

"El origen de esto venía porque, digamos, Sergio Ríos --el chófer de Bárcenas-- le recordaba --a Villarejo-- a un chef, como a un cocinero", ha indicado. Esta nomenclatura también fue utilizada por Francisco Martínez y Eugenio Pino, ha agregado.

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Interior realizó un control "exhaustivo" de Bárcenas en prisión

El responsable de la investigación policial sobre la 'Operación Kitchen' ha declarado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo un control "exhaustivo" de la situación del extesorero del PP Luis Bárcenas en prisión.

Así lo ha manifestado durante la tercera sesión del juicio de 'Kitchen', el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior para robar información sensible a Bárcenas sobre dirigentes del PP, en el que están acusados, entre otros, el exministro Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario jubilado José Manuel Villarejo o el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.

Fue, además, una investigación que se desarrolló "sin reflejo en la base de datos diseñada para registrar investigaciones, que no se volcó en el sistema, no se puede cruzar, no se puede compartir", y que "no afloró en las bases de inteligencia policial", ha indicado.

A preguntas del Ministerio Fiscal, el inspector ha relatado que la investigación policial certificó que Villarejo reportaba los avances y novedades sobre 'Kitchen' principalmente a dos personas: al exDAO Eugenio Pino y, "fundamentalmente", al exsecretario de Estado Francisco Martínez, a quien el comisario Villarejo se refería como "Chisco" o "Número dos".

En su declaración como testigo, que se ha extendido por más de tres horas, el investigador ha asegurado que constan conversaciones de Sergio Ríos, chófer de Bárcenas --acusado por supuestamente haber espiado al extesorero--, con Villarejo, en las que el primero le informa de que Bárcenas estaba "muy molesto" en prisión porque estaba siendo sometido a "un control muy exhaustivo" pese a no haber sido considerado como un "preso de especial seguimiento".

El seguimiento que habría llevado a cabo la cúpula de Interior también quedaría patente en el conocimiento por parte de Villarejo de un encargo que Bárcenas declaró haber realizado a un preso, a quien le pidió localizar y borrar unos audios con conversaciones con Rajoy y el dirigente del PP Javier Arenas durante un permiso penitenciario, por lo que el extesorero del PP habría pagado un dinero indeterminado, ha recapitulado el inspector.

"Destruir los audios de M.R."

Estos hechos se conocieron posteriormente, en marzo de 2014, cuando funcionarios de prisiones requisaron al preso un papel con la siguiente indicación: "Hay que destruir todos los audios de M.R cuando yo te dé la orden", que habría sido escrito por Bárcenas, según el policía. Bárcenas habría encargado a su mujer, que estaba fuera de prisión, que le diera el dinero al chófer para que éste se lo diera "a un tercero", que en último término sería el que se encargaría de entregárselo finalmente al preso.

"Pues bien, si nos vamos a los diarios del señor Villarejo, esto está narrado con pelos y señales, con mucho detalle", ha afirmado el investigador policial para argumentar así el supuesto "control exhaustivo" de la cúpula de Interior sobre el extesorero del PP.

El preso salió de permiso a mediados de marzo de 2014 para realizar este encargo y fue detenido porque le constaba "una requisitoria judicial en vigor", ha recapitulado el responsable policial.

El inspector ha relatado que Bárcenas y su mujer fueron vigilados "con mucha intensidad" en 2013 y principios de 2014 por la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), entonces dirigida por el comisario Enrique García Castaño, para quien se archivó la causa por causas médicas. Fue "un trabajo de vigilancias ordinario", "típico del trabajo policial", que llevaron a cabo "muchos agentes", ha subrayado, incidiendo en que "en buena medida" los seguimientos se realizaron en un estudio que Bárcenas tenía en Madrid.

El inspector ha contado, además, la forma en que reparó que agentes de Asuntos Internos estaban participando en esos seguimientos. Fue al ver una matrícula de coche que él mismo conocía porque había usado anteriormente. "Era un coche que ya no estaba, que estaba de baja. Era un Peugeot. Lo vi, me llamó la atención verlo en el lugar de los hechos y lo que hago es tirar de los sobres de repostaje, y veo que ese día había sido repostado por una funcionaria. Le tomamos declaración policial y ella dijo que, puntualmente, se le encargó hacer unas gestiones en ese entorno que duraron muy poquito, que fueron muy puntuales", ha explicado.

Según su relato, ella dijo que coincidió con otros agentes que desempeñaban la misma tarea. "Eso se nota, cuando uno hace vigilancias y ve que otra persona está vigilando lo mismo que uno", ha manifestado.