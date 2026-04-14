Gabriel, el padre del menor asesinado, cree que Julio tenía "todo planeado" y que era "un chico listo"

Analizan en prisión si el asesino de Villanueva de la Cañada mató al niño "en un estado consciente o por un brote psicótico"

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MadridJulio, el autor del apuñalamiento mortal de un menor en un centro cultural de Villanueva de la Cañada, se encuentra en prisión acusado de apuñalar en repetidas ocasiones en el cuello, tórax y espalda a David, de 11 años de edad.

El detenido se negó a prestar declaración el pasado domingo y las autoridades continúan buscando el arma homicida, mientras el presunto asesino está siendo evaluado para determinar si cometió el crimen en un estado consciente o si lo hizo por un brote psicótico.

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Las declaraciones del padre de David: "Lo tenía planeado"

Gabriel, el padre del menor asesinado, lo tiene claro: cree que Julio tenía "todo planeado", ya que era "un chico listo, no era un chico que no sabía lo que hacía", ha explicado a El Español en una entrevista.

El padre de David cree que Julio no actuó en mitad de un brote psicótico: "Él sabía lo que había hecho: si tú tiras el teléfono para que no te geolocalicen y tiras el arma del crimen, eso quiere decir que lo has estudiado antes de hacerlo", lamenta. "Julio ha matado a mi hijo porque no quería seguir siendo su amigo", añade.

Además, ha señalado directamente a la familia del joven: "La familia de Julio ha declarado que el doctor le quitó la medicación hace unas semanas, no sé qué quieren hacer con eso. Los únicos culpables son ellos", asegura, mientras añade que otros padres ya habían advertido a la familia del joven que se acercaba mucho a los niños, por lo que "la madre tenía conocimiento de la situación". Sin embargo, lamenta que la familia no realizó ningún tipo de medida pese a las advertencias sobre su hijo.