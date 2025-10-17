Loles León protagoniza la última entrega de la temporada de 'Madres: desde el corazón'

Disfruta de su entrevista con Cruz Sánchez de Lara desde el lunes 20 de octubre en Mediaset Infinity

La actriz Loles León se sienta junto a Cruz Sánchez de Lara para hablar de su maternidad en solitario y su faceta como abuela y repasar algunos de los momentos más importantes de su carrera profesional, en la última entrega de la temporada de ‘Madres: desde el corazón’, que estará disponible en Mediaset Infinity este lunes 20 de octubre.

Con más de 50 años de trayectoria profesional a sus espaldas y tres nominaciones a los Goya en su palmarés, Loles, que saltó a la fama como ‘chica Almodóvar’ en la película ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ y que se ha ganado el cariño del público con sus emblemáticos personajes en las series ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘La que se avecina’, rememora sus orígenes, revela cómo consiguió abrirse camino en el mundo de la actuación y explica cómo afrontó el reto de ser madre soltera en una época en la que “inventaba recursos para lo que ahora llamamos ‘conciliar’”.

Durante la conversación, la actriz también reflexiona sobre como ser abuela cambió su vida, afirmando que su nieto “es el regalo que me ha dado la vida”. Asegura, además, que ha luchado para que la voluntad de su nieto de crecer junto a sus progenitores se hiciese realidad: “A un niño no le puedes dejar sin los dos pilares”, asegura.