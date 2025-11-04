Redacción Uppers 04 NOV 2025 - 12:19h.

El director y escritor aborda los prejuicios relativos al edadismo femenino en 'Siempre es invierno'

Su divorcio de Ariadna Gil, dos hijos y la muerte de su hermano: la vida de David Trueba

El amor sigue siendo uno de los terrenos donde los estigmas sociales más sutiles y persistentes florecen con fuerza. Uno de ellos es el edadismo, especialmente cuando se dirige hacia las mujeres. Mientras las relaciones donde un hombre mayor sale con una mujer más joven suelen ser aceptadas, cuando es al contrario se enfrentan a miradas inquisitivas, juicios morales y etiquetas denigrantes.

El cineasta y escritor David Trueba explora los prejuicios contra la preferencia generacional en el amor y la belleza en su nueva película, 'Siempre es invierno', una tragicomedia romántica protagonizada por David Verdaguer e Isabelle Reanuld que adapta su propia novela, 'Blitz'. En ella se cuenta la historia de Miguel, un arquitecto paisajista que viaja a Lieja para un congreso con su pareja Marta y durante esos días su relación sentimental finaliza. En la ciudad belga conoce a Olga, una mujer mayor que él con la que comenzará a reconstruirse.

"Hay una dictadura sobre las mujeres que debemos empezar a sacudir, que es esa que dice que una mujer deja de ser atractiva a los 50 años", sostiene Trueba en una entrevista con Europa Press. El realizador admite que el propio cine es responsable de que este tipo de pensamiento esté tan generalizado.

"A partir de una cierta edad, era mejor desaparecer y apartarte de los focos que seguir. Se fomentaba mucho que una actriz, cuando entraba en la decadencia física, desaparecía. Más que una censura, es una especie de invisibilización", argumenta en una entrevista en 'Fotogramas'. "Es insultante aceptar que un hombre sea súper atractivo con 65 años y canas mientras la belleza femenina está únicamente unida al esplendor juvenil, cosa que en el hombre no pasa. Ese contraste es insultante", añade.

"Hay esa especie de sensación de que el hombre es como el vino, que mejora con la madurez. Todo el mundo está de acuerdo en que Brad Pitt es mucho más atractivo ahora que cuando era joven. Sin embargo, a una mujer no se le festejan sus 60 años, no solo porque esté bien, sino porque es ella", argumenta Trueba en otra entrevista con 'La Vanguardia'.

Atracción por la mujer madura

"Yo siempre desde muy joven me he sentido atraído por un tipo de mujer que tenía una madurez mayor que la mía. Me ha atraído tantísimo ver a una mujer potente, asentada y tranquila. Y me han dicho: 'Te gustan las viejas'. A las mujeres se les ha imposibilitado estar a gusto con ellas mismas, incluso cuando están espléndidas físicamente. Sobre ellas siempre hay una mirada muy crítica", reflexiona.

Estos prejuicios se muestran en la película especialmente con la escena sexual de Verdaguer y Renauld, en la que ella aparece completamente desnuda. "A mí me gusta mucho la incomodidad que eso provoca, pero eso se genera porque no estamos acostumbrados a verlo. Llevamos años diciendo a los espectadores que esto no existe, que hay que taparlo y que no es bonito", destaca.

Del rubio al blanco

Otro de los temas que aborda 'Siempre es invierno' es el paso del tiempo. "Yo he perdido mi pelito rubio maravilloso que tenía a los 10 años y cuando me veo incluso en las fotos me digo '¿pero tengo el pelo tan blanco?'. Y al mismo tiempo hay que asumirlo. Entiendes que es el proceso vital", explica en la mencionada entrevista en 'La Vanguardia'. "Lo más importante es cómo levantarte por la mañana teniendo un entusiasmo juvenil y al mismo tiempo, mirarte en el espejo y decir: 'Ostras, ¡qué mayor soy!', concluye.