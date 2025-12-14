Inés Gutiérrez 14 DIC 2025 - 21:00h.

Su papel de villana en The Ring le valió premios y el aplauso de sus compañeros

Hallan muerta a Yuko Takeuchi, la actriz japonesa protagonista de la película de miedo ‘The Ring’

MadridNo son demasiadas las personas que recuerdan el rostro de Daveigh Chase en uno de sus mayores éxitos, pero teniendo en cuenta que es The Ring, seguramente que aquellos que lo hacen quisieran poder olvidarlo, porque interpretaba a Samara, papel por el que incluso le dieron el premio a Mejor Villana en los premios MTV Movie Awards de 2003. Sus rivales fueron Colin Farrell, Willem Dafoe o Daniel Day-Lewis.

Este fue su papel más destacado, pero cuando tuvo la oportunidad de protagonizar esta película, Chase ya llevaba varios años intentando hacer un hueco como actriz. Había aparecido en varias series de televisión, como Urgencias o Embrujadas, también formó parte del reparto de Donnie Darko, película protagonizada por Jake Gyllenhaal.

Además, también aprovechó la oportunidad y consiguió algunos de sus papeles más importantes como actriz de doblaje. Formó parte del grupo de profesionales que doblaron El viaje de Chihiro (ella interpretaba a Chihiro), pero también se convirtió en la voz en inglés de la pequeña Lilo, en Lilo y Stitch, tanto en la película como en la serie.

En el año 2016, con 26 años, rodó sus últimas películas y desde entonces se ha mantenido al margen, alejada de la que un día fue su profesión.

Daveigh Chase, de ser la niña de 'The ring' a lidiar con la justicia

Su personaje de The Ring (2002) fue uno de los más destacados de su carrera, porque interpretó a uno de los villanos que más temor despertaba, por lo menos durante una época. La película era una revisión de le la película de terror japonesa Ringu (1998). Fue un papel emblemático, pero que no pudo repetir en la segunda parte de la película porque ya había crecido demasiado para interpretar a la espectral niña.

En paralelo a su carrera como actriz, por la que siguió apostando a pesar de que no llegó a lograr el reconocimiento que consiguió con The Ring, también ejerció como modelo y se planteó comenzar una carrera como cantante, aunque finalmente decidió apostar por la interpretación.

Durante el tiempo que estuvo en activo apostó por papeles un poco más oscuros, personajes con un trasfondo más dramático y que para ella eran más interesantes de interpretar.

Su carrera no ha sido la más brillante (dejó de actuar en 2016, tal y como hemos señalado antes), pero su vida tampoco ha sido un gran ejemplo a seguir. En el año 2017 comenzaron sus problemas con la justicia, casi todos ellos relacionados con el mundo de las drogas. Fue detenida y acusada de estar en posesión de un coche robado, pero también de abandonar a un hombre en la puerta del hospital. Un hombre que fallecería a causa de una sobredosis.

Un bache del que parece que no ha podido recuperarse, por lo menos no hasta el punto de volver a la interpretación o actualizar sus redes sociales, que tiene bastante abandonadas (no actualiza su cuenta de Instagram oficial desde 2017). O tal vez es que considera que lo mejor es pasar página.