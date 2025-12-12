Redacción Uppers 12 DIC 2025 - 11:08h.

José Salazar, alias Taíno, recupera la mítica marca cuatro años después junto a su primo Manuel, alias Jere

Despreciados por los flamencos y amados por el pueblo: Los Chunguitos, el estandarte de la rumba quinqui

Compartir







Si la Movida madrileña puso banda sonora a la cara más hedonista y expansiva de la España post franquista, Los Chunguitos se encargaron de musicalizar su cara B, la de la los barrios obreros, las drogas y la delincuencia. Rumbas periféricas como 'Dame veneno', 'Ay, qué dolor' o 'Carmen' convirtieron a este trío gitano en un habitual de los radiocasettes del extrarradio. Es decir, Los Chunguitos son historia viva de la memoria musical de este país, aunque a menudo no se les haya valorado como merecerían.

José Salazar sí honra el valor patrimonial de esa marca histórica y por eso la recupera ahora, cuatro años después de que su camino profesional se separase del de su hermano, Juan Salazar, compañero de fatigas laborales durante casi medio siglo. La reactivación se produce con el lanzamiento de un villancico navideño titulado 'Navidad con los Salazar', en el que han participado hasta su hermanas, las Azúcar Moreno.

El regreso del Jere

"Hemos contado con Juan, lo que pasa es que ha querido seguir su carrera en solitario", explicaba en una entrevista con EFE el hermano que permanece, más conocido artísticamente como Taíno. Para suplir la ausencia del miembro fundador, ha recurrido a otro de sus integrantes históricos, su primo Manuel Salazar, alias Jere.

De hecho, Jere ya sustituyó en 1982 al tercero de los hermanos, Enrique, que falleció en lo más alto de su carrera a causa de un cáncer, la misma enfermedad que en 2006 le llevó a él a apartarse de la música. "Dios me sanó y aquí estoy", cuenta.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En ningún caso contemplaron cambiar el nombre. "Sería como dejar la Coca Cola. La de Los Chunguitos es una marca grande, porque es patrimonio de España", defiende el remozado dúo. "La verdad es que somos un clásico, como los son el Madrid y el Barcelona o Los Chichos y Los Chunguitos", cita Jere al referirse al otro gran referente de la España urbana y marginal de finales de los 70 y principios de los 80.

La voz del extrarradio

Frente a la rumba catalana, ellos practicaron una variante aflamencada y arraigada en la experiencia de los barrios populares, ofreciendo una narrativa que conectaba con los sectores más ignorados por la industria y la crítica convencional. La inclusión de su música en películas significativas del cine quinqui como 'Deprisa, deprisa' o 'Perros callejeros' reforzó su identificación con esas historias al borde del sistema social.

Su regreso, aunque sea en un formato diferente, es un testimonio de la perdurabilidad de su legado en la memoria de generaciones enteras. Y el lanzamiento de un villancico podría abrirles hacia nuevos públicos y escenarios. "Nos sentimos alegres, nos sentimos contentos para seguir otra vez con nuestra música, porque hay mucha gente que le gusta y tenemos ganas de vivir y de hacer cosas bonitas", insisten. En enero habrá un nuevo single con su sonido actualizado y después una gira por todo el país, 'El reencuentro de Los Chunguitos con Jere y Taíno, 50+1', con parada en Las Ventas madrileña el 19 de febrero.