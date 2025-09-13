Inés Gutiérrez 13 SEP 2025 - 06:00h.

Susan George protagonizó la versión original de la película Perros de paja, uno de sus grandes éxitos

MadridLa interpretación no es una carrera sencilla, son muchos quienes tienen el sueño de convertirse en actores o actrices, pero no siempre es posible que la carrera en el medio sea longeva o dura toda una vida. Susan George lo intentó, pero parece que su destino no era dedicarse en exclusiva a la interpretación y con el paso del tiempo sus sueños fueron por otros derroteros y ella no dudó en probar fortuna en otros sectores.

Así es en la actualidad la vida de la actriz Susan George

Durante muchos años, Susan George se dedicó a la interpretación, llegando a formar parte de proyectos emblemáticos. Desde muy joven se dedicó al teatro y televisión protagonizando anuncios, pero fue gracias a su salto al cine como consiguió una mayor proyección.

Una de sus películas más conocidas, Perros de paja, se convirtió para ella en un punto de inflexión en su carrera, gracias al éxito de la película, la trascendencia que tuvo (en 2011 hicieron un remake de esta película con James Marsden, Kate Bosworth, Alexander Skarsgård y James Woods).

“Todavía es uno de los mejores recuerdos de mi vida. Antes de esa película había hecho otras y ya era conocida, pero fue esta la que me llevó a Hollywood”, contó en rueda de prensa con motivo del homenaje que le rindieron en el Festival de Cine Fantástico de Málaga (Fancine). Fue una experiencia muy gratificante para ella, que solo tenía 21 años y que contó con un gran compañero, Dustin Hoffman.

“Era muy importante la química entre los actores de la película y creo que la conseguimos. Aunque somos personas y actores muy diferentes, logramos esa magia que hace que la película siga funcionando todavía”. Su personaje de Amy Sumner le ha acompañado toda la vida, tanto es así que su marido lo usó de inspiración para nombrar su productora, Amy International.

La actriz se casó en 1984 con el también actor Simon MacCorkindale (conocido por Falcon Crest o Muerte en el Nilo). Estuvieron juntos hasta la muerte del actor en 2010 a causa de un cáncer de colon que tras cuatro años de tratamiento acabó con su vida.

Susan se ha alejado de la interpretación, aunque no es algo que haya dejado por completo, en 2018 participó en la serie de la BBC The Real Marigold Hotel. Mientras tanto, está completamente centrada en su otra pasión, la cría de caballos árabes de pura raza, algo a lo que se dedica desde que dejó Hollywood y regresó a su país, Reino Unido.

Pasado un tiempo tras la muerte de su marido, la actriz quiso honrar su memoria creando en 2016 la fundación Lasting Life the Simon MacCorkindale Legacy. A través de esta organización benéfica pretende ayudar a quienes estén pasando por una situación similar a la que atravesó su marido, a quien, tras operarle y pensar que la enfermedad se encontraba en remisión, encontraron que su tumor se había extendido a los pulmones y el tratamiento al que se sometió no fue suficiente para poder recuperarse.