Los rumores sobre la marca de las gafas fueron confirmados con una foto en Instagram que publicó la misma marca

Macron anuncia la intercepción de un petrolero de la flota fantasma rusa: "No toleraremos violaciones"

Compartir







Las gafas del presidente francés, Emmanuel Macron, no han pasado desapercibidas. El mandatario -que demandó a una influencer- lleva una semana usándolas por una hemorragia subconjuntival, según informa ‘Corriere Della Sera’. Y este complemento, que se está llevando todas las miradas, es del empresario italiano Stefano Fulchir, propietario de la empresa iVision Tech, que en 2023 adquirió la empresa francesa Henry Jullien.

Esta sociedad, ubicada en Lons-le-Saunier (Jura), es la creadora del modelo Pacific S01, que cuesta 659 euros. "Fabricamos una media de 100 modelos Pacific al año, pero con esta publicidad existe el riesgo de que tengamos que fabricar 1.000 porque ahora todos quieren comprar las mismas gafas", explicó Fulchir a la radio ‘RTL’.

La marca se siente emocionada y agradecida con el mandatario por haber elegido su modelo de gafas. "Nos emocionó ver este uso también porque el presidente Macron, aún en 2024, hizo un pedido de un pensamiento que tenía que hacer a un ministro y luego quiso llevarse uno para él también. Al presidente le importaba que las gafas fueran completamente hechas a mano en Francia y no aceptó que se las ofreciéramos, quería comprarlas personalmente”, añadió.

El modelo Pacific S 01 proviene de la prestigiosa colección Doublè Or

Los rumores sobre la marca de las gafas fueron confirmados con una foto en Instagram que publicó la misma marca y en la que aparece Macron: “El modelo Pacific S 01 proviene de la prestigiosa colección Doublè Or. El marco metálico plateado combina perfectamente con las lentes azules, creando un equilibrio ideal entre modernidad y sofisticación”.

PUEDE INTERESARTE Duro golpe para Brigitte Macron: muere su sobrina dos semanas después del fallecimiento de su hermana

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Macron ha bromeado con su nuevo aspecto físico y ha reconocido que este problema ocular duraría un tiempo pero que, “el ojo de tigre” (de la película de Rocky), es señal de la determinación de Francia.