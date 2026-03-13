La mujer roció a su pareja, mientras dormía con un líquido inflamable que utilizaban para encender la estufa

La hija de la pareja, de 16 años, estaba en la casa cuando se produjo la agresión

Una mujer de 48 años ha sido detenida tras prender fuego a su pareja, un hombre de 49, mientras dormía en una vivienda en la localidad valenciana de Chiva, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil. La hija de la pareja, de 16 años, estaba en la casa cuando se produjo la agresión.

Al parecer la mujer roció a su pareja, mientras dormía con un líquido inflamable que utilizaban para encender la estufa, y la víctima salió por una de las ventanas de la casa para pedir ayuda, según adelanta el diario Las Provincias.

La violenta agresión ha ocurrido este jueves por la noche en el domicilio familiar y la víctima ha sido trasladada al centro de salud en un vehículo policial y después ha ingresado en estado muy grave en la Unidad de Quemados del Hospital Le Fe de València,