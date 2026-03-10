Pedro Sánchez ha expresado su respaldo y su respeto a la posición de Zarzuela sobre un posible regreso del rey Juan Carlos a España

La imagen del rey Juan Carlos I junto a su nieto Froilán en Abu Dabi en plena guerra en Oriente Próximo: "Se encuentra bien"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su respaldo y su respeto a la posición de Zarzuela sobre un posible regreso del rey Juan Carlos a España, consistente en que, para ello, debería recuperar la residencia fiscal en España.

Sánchez ha manifestado su apoyo a esa posición en una entrevista en 'eldiario.es' en la que recalca que corresponde a la Casa Real decidir respecto a esa posible vuelta del rey emérito desde Abu Dabi. Pero apostilla: "Desde luego, el posicionamiento que ha manifestado cuenta con mi respaldo y mi respeto".

De esta forma se refiere a la posición hecha pública por Zarzuela en la que, a finales del mes pasado, señaló que, en caso de que don Juan Carlos quisiera regresar, la Casa del Rey no pone ninguna objeción, pero puntualizando que, para salvaguardar la imagen de la Corona como institución, debería recuperar la residencia fiscal en España.

Sobre la desclasificación de los documentos del 23F

Sánchez señala en la entrevista que no deja de ser curioso que este debate sobre el regreso del anterior jefe del Estado se haya sustanciado como consecuencia de la desclasificación de los documentos del 23F.

Recuerda que PP y Vox dijeron que esa desclasificación era una cortina de humo y acusa a estos partidos de estar instalados en el "noísmo", mostrándose en contra de cualquier cosa que haga el Gobierno incluso cuando sea en contra de los intereses de España.