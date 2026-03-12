Así lo señalaba antes de ser ambos detenidos tras el hallazgo de unos restos óseos "compatibles con la desaparición" en el patio de su vivienda

Juan Antonio, hijo de Francisca Cadenas, tras saber que había restos óseos en casa de sus vecinos: "Se va a hacer justicia"

Compartir







La investigación que trata de esclarecer la desaparición de Francisca Cadenas en mayo de 2017, hace casi ya nueve años, ha dado un vuelco después de que ayer se confirmase el hallazgo de unos restos óseos en Hornachos, Badajoz, que son “compatibles con la desaparición”. Se encontraban enterrados en el patio de la vivienda de dos hermanos que ya estaban en el punto de mira de las autoridades y que han sido detenidos, tal como confirmaba el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Los dos sospechosos, cuyo inmueble estaba a escasos metros del de la desaparecida y sus familiares, ya fueron interrogados el lunes en el marco de las actuaciones desarrolladas por los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de la Comandancia de Badajoz. Entonces, aún sin ser detenidos, uno de los hermanos denunciaba a las puertas de la vivienda y ante los medios de comunicación que se estaba “buscando un cabeza turco”, negando su participación en la desaparición de Francisca.

PUEDE INTERESARTE Los hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas se niegan a declarar ante la UCO

Las declaraciones de uno de los hermanos detenidos por la desaparición de Francisca

En esas palabras ante la prensa, insistió tanto en su inocencia como en la de su hermano, subrayando que no han dejado de decirse “mentiras” y lamentando haber pasado de testigos a investigados.

"Hemos facilitado todos nuestros datos, han estado en nuestras casas... No sabemos a qué viene esto ahora", señaló, en declaraciones recogidas por El Periódico de Extremadura, denunciando que están siendo investigados porque “según los vecinos” son “los culpables”, lo que insiste en negar.

Asegura que la noche en que desapareció Francisca Cadenas, el 9 de mayo de 2017, el ni siquiera estaba en las inmediaciones de su vivienda. Dice que estaba en el Hospital de Mérida, dado que tenía un familiar ingresado, y que no se marchó de allí hasta “las once u once y algo”, es decir, la misma hora en la que desapareció la mujer, de entonces 59 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, al ser preguntado sobre su hermano sí se encontraba a esa hora en casa, se limitó a señalar que no podía hablar más, expresando: “Cuando se termine esto, voy a soltar todo lo que tenga que soltar sobre todo lo que nos están metiendo”.

La desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz

Ese 9 de mayo de 2017, Francisca Cadenas salió a despedirse de unos amigos a pocos metros de su vivienda. Desde entonces, nada más se supo, pero la UCO, pese a que llegó a archivarse provisionalmente la causa, no ha dejado de trabajar y ha logrado ahora un hallazgo que podría resolver el caso.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La localización de los restos óseos, “compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas”, en palabras del delegado de Gobierno en Extremadura, aporta ahora esperanza a los familiares respecto a que se pueda “hacer justicia” de una vez por todas. No obstante, todavía queda el “trabajo científico” para identificar concretamente los restos hallados; algo clave para continuar avanzando en las pesquisas que están desarrollando los agentes de la Guardia Civil en el marco de la investigación dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.

Para ello, los restos han sido enviados al Servicio de Criminalística en Madrid, del que se esperan unos resultados fundamentales.

La defensa de los hermanos ha denunciado una situación de “indefensión”

En el marco previo a las diligencias desarrolladas que han llevado a la detención de los hermanos, el abogado de éstos señaló que se sienten “indignados” y “señalados por personas del pueblo que desconocen absolutamente lo que hay en las actuaciones, pese a lo que están opinando en redes sociales y considerándolos culpables de esta desaparición".

El letrado, José Duarte, que los representa junto a Aurelia Martín, lamentó que, pese a "colaborar y cooperar" en el "exhaustivo" interrogatorio de la UCO, al que se sometieron el lunes, antes de la detención, tienen que soportar acusaciones contra ellos en las redes, algo ante lo que declaró: “No lo vamos a pasar por alto y evidentemente se emprenderán acciones civiles como mínimo, sino penales".

Además, en ese sentido, reconoció la sorpresa de sus representados tras pasar de testigos a investigados, reiterando entonces que desconocían los motivos del cambio en el estatus procesal, ante el secreto de sumario de la causa.

En ese sentido, digo que la situación generaba “indefensión” a sus representados, aunque subrayó que seguían dispuestos a colaborar.

Más allá, señaló: “Ellos siempre han dicho que no tuvieron ninguna participación en estos hechos”. Y en ese sentido, también recordó que los dos hermanos accedieron “voluntariamente” a que los agentes de la Benemérita inspeccionaran su vivienda poco después de la desaparición. Sin embargo, entonces se registraron dos plantas de la casa, pero no otras zonas como el patio, donde se han encontrado ahora los restos óseos.