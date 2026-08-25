Gerard Arias confiesa cómo es su vida sentimental actual: ''Me cuesta mucho encontrar pareja''

Equipo mtmad 25 AGO 2026 - 09:00h.

Gerard se abre en su canal de Mtmad y revela cómo se encuentra en este momento de su vida

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Gerard Arias regresa a mtmad y lo ha hecho de una manera muy especial, a bordo de un barco junto a su madre y haciendo un tour contándolo todo sobre su nuevo negocio de embarcaciones. El ex concursante de 'Supervivientes' cuenta que se ha mudado a Alicante durante el verano, pero que no tardará en volver a su casa de Madrid.

El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se ha abierto por completo con sus seguidores y ha revelado cómo se encuentra sentimentalmente en este momento de su vida: ''Últimamente me cuesta un montón echarme pareja'', confiesa y explica que está ''muy enfocado en el trabajo''.

Además, Gerard cuenta que su madre llevaba siete años viviendo en el extranjero y que ahora que ha vuelto no se separa de ella. Aunque revela que el problema no es que no ligue: ''Me hablan un montón de chicas y por la calle me paran'', pero explica que no se está permitiendo ''darse a conocer''. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

Mar Ruiz desvela si ha tenido contacto con Gerard Arias tras su polémica con Christian

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