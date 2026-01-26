Lidia González 26 ENE 2026 - 11:01h.

El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra todos los rincones de su piso de obra nueva en Madrid

Gerard Arias ha dejado Tomelloso para comenzar una nueva vida y ha querido mostrar todos los detalles de su nuevo hogar. Después de hablar sobre su experiencia como tentador, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ abre las puertas de su casa en Madrid. El influencer no puede estar más contento en esta nueva etapa y ha querido que sus seguidores conozcan todos los lugares de su nuevo piso, en una urbanización de lujo con piscina, gimnasio y zona coworking. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infinity!

El creador de contenido no ha podido aguantar las ganas de mostrar todos los rincones de su casa y explica que él mismo ha montado todos los muebles. Desde su concina abierta y su salón hasta su habitación, donde guarda a “la joya de la corona”, el influencer lo enseña todo. “El piso es de obra nueva”, asegura Gerard, quien no duda en presumir de todas las comodidades de las que dispone.

Pero el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo ha hecho un tour completo por su piso, sino que también lo ha hecho por su increíble urbanización de lujo. Gerard, que fue protagonista de un tonteo con Mari delante de Gilbert y Claudia, muestra todas las instalaciones con las que cuenta: desde una impresionante piscina, pasando por un gimnasio hasta una zona de coworking. “Me siento como si estuviera en un resort de lujo”, asegura emocionado.

Gerard Arias se sincera sobre su importante mudanza a Madrid

En apenas unos meses, Gerard Arias está viviendo un auténtico cambio de vida por el que se ha visto en la necesidad de dejar atrás Tomelloso para asentarse en la capital. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su importante mudanza a Madrid y todo lo que ello conlleva. El influencer explica todos los motivos por los que ha tomado esta decisión y lo cuenta todo al respecto.

Gerard Arias no puede estar más contento con la nueva etapa de su vida, algo que no ha dejado de asegurar durante su capítulo en ‘Mi momento’. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo ha hecho un tour completo por su casa y las impresionantes instalaciones, sino que también ha desvelado todos los entresijos de su vecindario, ya que comparte urbanización con personas muy conocidas. ¡Descubre todo lo que ha contado el creador de contenido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!