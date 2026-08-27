Claudia Barraso 27 AGO 2026 - 20:16h.

El post que ha publicado el DJ Nando Costa sobre la muerte de su mujer Begoña ha conseguido cientos de comentarios

La promesa de DJ Nando Costa a su mujer Begoña tras su muerte: "Intentaré estar a la altura de la madre maravillosa que tuvo"

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Nacho Costa, el DJ residente de la Sala Stereo de Alicante, anunciaba a través de un triste post de Instagram el fallecimiento de su mujer, Begoña Rodríguez, con quien llevaba casado desde 2024. En la carta que ha escrito en el post, no solo se ha despedido de ella, sino que también ha dejado claro que era el gran amor de su vida, junto con su hija Abril.

"No iba a publicar nada. De hecho, creo que esta será mi despedida, quizá para siempre, pero tenía que dedicar estas palabras al amor de mi vida. Porque sí, Bego, tú fuiste y siempre serás el amor de mi vida. También fuiste mi mejor amiga, mi “marida”, como te gustaba decir cuando la gente te preguntaba. Siempre decíamos que tú, Baby Abril y yo éramos una empresa, y que para que funcionara teníamos que estar los tres juntos y unidos en todo. Y así era. Éramos un equipo", ha escrito.

La emotiva carta con la promesa que le hizo a su mujer

En la emotiva carta quiso hacer pública una promesa que le hizo a su mujer justo antes de su fallecimiento y tiene que ver con la hija en común que tienen: "Te prometo que lo intentaré te prometo que intentaré estar a la altura de la madre maravillosa que tuvo. Te prometo que haré todo lo posible para que crezca sabiendo quién eras y cuánto la querías".

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El post no ha tardado en llenarse de comentarios y reacciones, no solo ante la emotiva despedida en el que aparecía su mujer cantando y bailando en un concierto, sino por la dura pérdida a la que se enfrenta el artista: “Toda la fuerza del mundo compañero”, “mucha fuerza, nando. Un abrazo enorme”, “Lo siento muchísimo, te mando un abrazo enorme”, “ella era de las personas más especiales que conocí nunca, tan buena, cariñosa y siempre sonriendo. No soy capaz de asimilarlo”.