DJ Nando Costa ha informado de la muerte de su mujer Begoña a través de sus redes sociales

Muere Begoña, la mujer del DJ alicantino Nando Costa, con quien tenía una hija: "Siempre serás el amor de mi vida"

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El mundo del ocio y de la música alicantina se encuentra conmocionado tras el fallecimiento de Begoña, la mujer de DJ Nando Costa. Ha sido el propio productor de música el que ha trasmitido la triste noticia a través de sus redes sociales.

Con un extenso mensaje en el que rinde homenaje a su mujer fallecida, DJ Nando Costa informaba a todos sus seguidores del fallecimiento de Begoña.

La última promesa del DJ a su mujer

En las palabras que ha compartido con todos sus seguidores, el DJ residente de la Sala Stereo de Alicante recordaba los momentos vividos junto a su mujer y junto a la hija que ambos tienen en común, Abril.

Además de compartir estos momentos con Begoña, Nando Costa también trasmitía a todos los usuarios la última promesa que le había hecho a su mujer antes de su fallecimiento.

En concreto, esta última promesa o juramento que el DJ le había hecho a su mujer trataba sobre su hija Abril. "Te prometo que lo intentaré te prometo que intentaré estar a la altura de la madre maravillosa que tuvo. Te prometo que haré todo lo posible para que crezca sabiendo quién eras y cuánto la querías", escribe el DJ en su post de Instagram.

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Como no podía ser de otra manera, esta despedida y homenaje a Begoña ha provocado una oleada de cariño hacia el DJ de Alicante. Los usuarios de las redes sociales han aprovechado para dejarle mensajes de fuerza y ánimo al artista en estos duros momentos. Algunos de estos usuarios son compañeros suyos de profesión conocidos como las bandas de música Viva Suecia o Supersubamarina.

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El último adiós de Nando Costa a su mujer fallecida

"Este es el último vídeo de mi carrete. Mi pequeña de las dudas infinitas. No iba a publicar nada. De hecho, creo que esta será mi despedida de aquí durante mucho tiempo, quizá para siempre pero tenía que dedicar estas palabras al amor de mi vida. Porque sí, Bego, tú fuiste y siempre serás el amor de mi vida. También fuiste mi mejor amiga, mi “marida”, como te gustaba decir cuando la gente te preguntaba. Siempre decíamos que tú, Baby Abril y yo éramos una empresa, y que para que funcionara teníamos que estar los tres juntos y unidos en todo. Y así era. Éramos un equipo. Pero la vida ha decidido arrancarte de nuestro lado demasiado pronto, y todavía no soy capaz de entenderlo ni jamás lo entenderé.. Eras mi faro entre la niebla frase que siempre contábamos a la gente que la llevábamos tatuada los dos, eras la persona que siempre encontraba la manera de iluminar cualquier momento oscuro. Y no sé qué voy a hacer sin ti. Es injusto… Terriblemente injusto", comienza escribiendo el DJ.

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"Siempre estabas para todo el mundo. Por eso todos te llamaban “Mamá Bego”. Porque cuidabas, escuchabas, ayudabas y querías como pocas personas saben hacerlo. Recuerdo el día que me enamoré de ti como si fuera ayer. Y recuerdo también el día que me diste el mejor regalo que podía recibir jamás: nuestra Baby Abril recuerdo aquellas noches sin dormir, agotados, pero riéndonos juntos y apoyándonos para no volvernos locos. Recuerdo cada abrazo, cada viaje, cada festival. Y recuerdo cómo te quería la gente. Cómo te conocían más a ti que a mí, y eso que el artista era yo. Porque donde tú llegabas, dejabas huella. Porque tenías esa forma tan especial de hacer sentir importantes a los demás sobretodo a mí siempre apoyándome en todo. No sabes cuánto te voy a echar de menos", continúa compartiendo el artista alicantino.

Finalmente, DJ Nando Costa recordaba a Begoña como la madre que fue: "Mi vida nunca volverá a ser la misma sin ti al lado. Pero también sé que me pedirías que fuera fuerte. Que cuidara de Abril. Que siguiera adelante por ella pero te prometo que lo intentaré te prometo que intentaré estar a la altura de la madre maravillosa que tuvo. Te prometo que haré todo lo posible para que crezca sabiendo quién eras y cuánto la querías. Te quiero mucho".