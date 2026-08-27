Celia Molina Alicante, 27 AGO 2026 - 15:57h.

El DJ residente de la Sala Stereo de Alicante ha comunicado en Instagran la muerte de su esposa, la abogada Begoña Rodríguez

Muere atropellada a los 39 años la cineasta Paz Ramírez: intentaba rescatar a su perro, que se había soltado de su correa

Compartir







Nando Costa, DJ residente de la Sala Stereo de Alicante, conocido también por su presencia en los festivales, ha comunicado, lleno de dolor, la muerte de su mujer, Begoña Rodríguez. Begoña, con quien el productor musical se casó en 2024, era una abogada que tenía su propio despacho en Santa Pola. Ambos tenían una hija, a la que el DJ llama cariñosamente 'Baby Abril' y de la que ahora tendrá que encargarse en solitario.

Nando se ha despedido públicamente de su esposa con una emotiva carta en Instagram, en la que no solo ha declarado que ella era el gran amor de su vida; también le ha prometido que le contará a Abril lo magnífica que siempre fue su madre:

"No iba a publicar nada. De hecho, creo que esta será mi despedida, quizá para siempre, pero tenía que dedicar estas palabras al amor de mi vida. Porque sí, Bego, tú fuiste y siempre serás el amor de mi vida. También fuiste mi mejor amiga, mi “marida”, como te gustaba decir cuando la gente te preguntaba. Siempre decíamos que tú, Baby Abril y yo éramos una empresa, y que para que funcionara teníamos que estar los tres juntos y unidos en todo. Y así era. Éramos un equipo", ha escrito.

"La vida te ha arrancado de mi lado demasiado pronto"

Junto a su mensaje, ha adjuntado un vídeo en el que Begoña sale cantando un tema de 'Supersubmarina', 'De las Dudas Infinitas', en el que no parece que tuviera ningún problema de salud. Y, aunque Nando no ha dado ningún detalle sobre la causa de la muerte de su mujer, sí ha explicado que la vida "la ha arrancado" de su lado y del de su hija:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Intentaré estar a tu altura como madre de Abril"

"La vida ha decidido arrancarte de nuestro lado demasiado pronto, y todavía no soy capaz de entenderlo ni jamás lo entenderé. Eras mi faro entre la niebla, la persona que siempre encontraba la manera de iluminar cualquier momento oscuro. Y no sé qué voy a hacer sin ti. Es injusto… Terriblemente injusto", ha añadido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Siempre estabas para todo el mundo. Por eso todos te llamaban “Mamá Bego”. Porque cuidabas, escuchabas, ayudabas y querías como pocas personas saben hacerlo. Recuerdo el día que me enamoré de ti como si fuera ayer. Y recuerdo también el día que me diste el mejor regalo que podía recibir jamás: nuestra Baby Abril. Recuerdo aquellas noches sin dormir, agotados, pero riéndonos juntos y apoyándonos para no volvernos locos. Recuerdo cada abrazo, cada viaje, cada festival. Y recuerdo cómo te quería la gente. Cómo te conocían más a ti que a mí, y eso que el artista era yo. Porque donde tú llegabas, dejabas huella", lamenta el DJ.

"No sabes cuánto te voy a echar de menos. Mi vida nunca volverá a ser la misma sin ti al lado. Pero también sé que me pedirías que fuera fuerte. Que cuidara de Abril. Que siguiera adelante por ella y te prometo que intentaré estar a la altura de la madre maravillosa que tuvo. Te prometo que haré todo lo posible para que crezca sabiendo quién eras y cuánto la querías. Te quiero mucho", ha concluido el artista.