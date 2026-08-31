El funeral del próximo 9 de septiembre iniciará con un minuto de silencio nacional

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Noruega despedirá al rey Harald, quien falleció el pasado viernes a los 89 años, el próximo domingo con un funeral en la catedral de Oslo. Después de la despedida sus restos serán trasladados a la cripta del castillo de Akershus.

La comitiva fúnebre estará encabezada por el presidente de la Iglesia noruega, Olav Fykse Tveit, y en ella participará la obispa de Oslo, Sunniva Gylver, según ha informado el diario noruego 'VG. El día del funeral el monarca será recordado con un minuto de silencio en todo el país que comenzará a las 13.00 horas (hora local) y que marcará el inicio del acto funerario.

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Según lo previsto, la jornada comenzará con un momento privado en la capilla del Palacio Real y, seguidamente, se abrirá la puerta principal del mismo y se disparará una salva de 21 cañonazos desde el castillo de Akerhus.

A continuación, el féretro real será trasladado en procesión hasta la catedral acompañado de sus familiares y representantes del sector público noruego.

Al finalizar esta ceremonia tendrá lugar una nueva procesión hasta el castillo de Akerhus, donde se celebrará otro acto privado para la familia del rey fallecido, la realeza europea y algunos jerarcas noruegos.

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El rey Harald será enterrado en la cripta del castillo, las banderas a media asta de todo el país serán izadas entonces a máxima altura y el buque real 'Norge' emitirá la señal de un silbato para indicar el antiguo rey ha dejado al pueblo noruego.