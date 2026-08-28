La Casa Real española ha publicado en sus cuentas oficiales de las redes sociales un mensaje tras conocer el fallecimiento de Harald V

Muere el rey Harald de Noruega a los 89 años: su caótica vida marcada por el exilio, los problemas de salud y su defensa de la diversidad

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Noruega está de luto. Este viernes, 28 de agosto, el rey Harald V ha perdido la vida a los 89 años, convirtiéndose así su hijo Haakon en el nuevo soberano del país junto a su esposa, la nueva reina consorte Mette-Marit. Ante esta situación, numerosas casas reales europeas han enviado su pésame a la familia real noruega. Los reyes Felipe y Letizia se han sumado a la oleada de mensajes de despedida.

La Casa Real española ha publicado en sus cuentas oficiales de las redes sociales un mensaje escasas horas después de trascender la muerte de Harald.

"Con nuestro respeto y admiración por su figura, así como con profunda tristeza, expresamos nuestro pésame por la pérdida de SM el Rey Harald V, ejemplo de responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo, antes y durante sus 35 años de reinado. Nuestro pésame, con afecto fraternal, a la Familia Real Noruega", reza el comunicado.

El vínculo entre Felipe VI y Harald V

Cabe destacar que Felipe VI y Harald V eran familiares lejanos, siendo la reina Victoria de Inglaterra su antepasada común. Esta línea dinástica los convertía en primos lejanos en tercer grado.

Además, existía una estrechísima conexión con la reina Sofía: en su juventud, los gobiernos de Grecia y Noruega llegaron a negociar un posible matrimonio entre Harald y Doña Sofía, entonces princesa de Grecia.

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Aunque Harald finalmente se plantó por amor para casarse con Sonia Haraldsen, mantuvo toda su vida una amistad íntima con Doña Sofía y el rey Juan Carlos, un afecto que se trasladó de inmediato a Felipe VI.

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La relación entre ambas familias reales se consolidó en la siguiente generación. El propio rey Felipe es el padrino de bautismo de la princesa Ingrid Alexandra de Noruega, hija del actual rey Haakon VIII y nieta de Harald V. Felipe VI ha viajado a Oslo tanto para su bautizo en 2004 como para su confirmación en 2019 y su fiesta de mayoría de edad en 2022, evidenciando el vínculo entre ambas casas reales.

En el ámbito institucional, Harald V ostentaba el Toisón de Oro, la máxima distinción que concede la Corona española, la cual le fue otorgada por el rey Juan Carlos en 1995. Con su fallecimiento, Felipe VI pierde no solo a un pariente querido, sino a uno de los caballeros más destacados de esta prestigiosa e histórica orden.