Tras cuatro meses retirado por una lesión, el tenista murciano vuelve a las pistas con un cambio de look que está dando mucho de qué hablar

Con el pelo más largo y camiseta sin mangas, Carlos Alcaraz llega al US Open en Nueva York buscando volver a ganar un Grand Slam

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El tenista Carlos Alcaraz vuelve a las pistas, y lo hace con un cambio de imagen que está dando mucho de qué hablar. Más allá de lo deportivo, su nuevo estilo está causando furor, y algunos ya lo asemejan al de Ferrán Torres, el futbolista que cautivó en el Mundial de fútbol y sobre todo, marcó ese ansiado tanto durante la prórroga en la final contra Argentina que vino acompañado de la segunda estrella.

Tras cuatro meses retirado por una lesión en su muñeca derecha, el murciano llega al US Open en Nueva York con el pelo más largo y camiseta sin mangas. Los expertos aseguran que detrás de esta imagen hay un mensaje profundo.

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El Alcaraz hoy desmelenado y con barba contrasta con aquel niño de corte de pelo perfecto y vestido con polo que asaltó las pistas allá por 2021, con tan solo 18 años. Este actual look viene acompañado de una línea de ropa de baloncesto ideada para este campeonato.

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Pero no es el único cambio de imagen con el que Carlos Alcaraz ha sorprendido. Durante estos años, también se le ha visto con el pelo blanco, rapado, degradado e incluso con trenzas. Maite Iriarte Rego, psicóloga deportiva, asegura que se trata de "una búsqueda de identidad, Carlos está buscando quién quiere ser".

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Carlos Alcaraz busca volver a ganar un Grand Slam

Los focos están ya puestos en el joven de El Palmar que llega a Nueva York como el vigente campeón del US Open, un Grand Slam conseguido en 2025 ante Jannik Sinner.

En su debut de este año, Alcaraz ya ha ganado su primer partido contra el ruso Roman Safiullin por 6-4, 6-4 y 6-4. Hoy vuelve a la pista ante el portugués Jaime Faria en la segunda ronda del US Open, un partido que se disputará en Flushing Meadows.