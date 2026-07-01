Naomi Osaka vuelve a acaparar todas las miradas con estilismos exclusivos que fusionan alta costura, cultura japonesa y deporte

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No solo llama la atención por su talento con la raqueta, Naomi Osaka se ha consolidado como una de las grandes referentes del tenis mundial, pero también como un auténtico icono de estilo. Cada vez que participa en un torneo de Grand Slam, la japonesa convierte su llegada a la pista en un acontecimiento que trasciende lo deportivo.

Sus apariciones están cuidadosamente estudiadas y cada diseño cuenta una historia. Desde 2024, Osaka ha elevado el concepto de la equipación deportiva con creaciones exclusivas que mezclan moda, cultura y personalidad, demostrando que el tenis también puede ser una pasarela.

Un homenaje a sus raíces en Wimbledon

En Wimbledon, donde el estricto reglamento obliga a vestir prácticamente de blanco, Osaka encontró la forma de sorprender sin romper las normas. Antes de comenzar el partido apareció con un espectacular kimono blanco diseñado por la creativa japonesa Hana Yagi, un guiño tanto a sus raíces japonesas como a una de sus películas favoritas: Kill Bill.

Tras posar para las cámaras, la tenista se desprendió del llamativo diseño para competir con una versión mucho más ligera y cómoda, el gesto duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para convertirse en una de las imágenes más comentadas del torneo. En Roland Garros volvió a demostrar que cada detalle está pensado. En esta ocasión apostó por un conjunto negro con lentejuelas cuya inspiración era la silueta y el brillo de la Torre Eiffel, uno de los grandes símbolos de París.

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Al igual que ocurrió en Wimbledon, el look estaba diseñado para la entrada a la pista. Una vez llegó el momento de competir sobre la tierra batida, Osaka se quitó el chaleco y dejó al descubierto una versión más funcional del conjunto, manteniendo la esencia del diseño.

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Mucho más que una tendencia

Lo que empezó como una forma diferente de presentarse en los torneos se ha convertido en una de las señas de identidad de la japonesa. Cada aparición genera expectación entre aficionados y expertos en moda, que esperan descubrir cuál será el siguiente homenaje o inspiración detrás de sus estilismos.

Su apuesta refleja una tendencia cada vez más presente en el deporte de élite, la de los atletas que utilizan la moda como una extensión de su personalidad. Un fenómeno que ya triunfa desde hace años en la NBA, donde el túnel de acceso al vestuario se ha transformado en una auténtica pasarela en la que jugadores y jugadoras muestran sus propuestas más atrevidas.

+Naomi Osaka ha demostrado que se puede competir al máximo nivel sin renunciar a la creatividad. Sus estilismos no solo buscan sorprender, sino también reivindicar su identidad, rendir homenaje a sus orígenes y acercar la alta costura al deporte.