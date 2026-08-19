El tenista australiano Nick Kyrgios, suspendido tras dar positivo por cocaína

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, ha informado de que Kyrgios tiene ahora derecho a recurrir la suspensión provisional, aunque todavía no lo ha hecho

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El tenista australiano Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) por dar positivo por cocaína en una muestra del pasado mes de junio, durante el Torneo de Mallorca.

"La ITIA ha suspendido provisionalmente a Kyrgios en el marco del Programa Antidopaje del Tenis", informó la agencia en un comunicado, en el que desveló que el australiano, de 31 años, proporcionó una muestra el 22 de junio, durante el Torneo de Mallorca, y fue el 17 de julio cuando un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

Aún no ha recurrido la suspensión

Según explicó el organismo, la cocaína es un estimulante y una sustancia de abuso incluida en la Lista de Sustancias Prohibidas de la AMA, y está prohibida en competición según el Programa Antidopaje del Tenis. "Si se consume fuera de competición, se aplican sanciones reducidas para las sustancias de abuso", informó la nota de prensa. Por tanto, debido a la naturaleza de la sustancia, "es obligatoria una suspensión provisional, que está en vigor desde el 4 de agosto de 2026".

Kyrgios, que alcanzó el puesto 13 del ranking mundial -el mejor de su carrera- en octubre de 2016, tiene ahora derecho a recurrir la suspensión provisional, aunque, según reveló la ITIA, todavía no lo ha hecho. "Mientras dure la suspensión, el australiano no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento organizado o autorizado por World Tennis, la WTA, la ATP, los 'Grand Slams' o cualquier federación nacional", agregó el comunicado.

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Mensaje en sus redes sociales

El tenista lanzó un mensaje en redes sociales antes del comunicado de la ITIA informando de la sanción. "Recientemente he dado positivo en un control antidopaje en Mallorca por consumo de cocaína. He cometido un grave error y asumo toda la responsabilidad por ello", reconoció.

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"Pido perdón a mis seguidores, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí. Por encima de todo, pido perdón a los niños que me siguen. Soy consciente del ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo. No voy a poner excusas, pero quiero explicar el contexto", prosiguió.

El australiano relató que "los últimos años de lesiones" le "han pasado una factura enorme, tanto física como mentalmente". "Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente esperaba de él, y aceptar que estoy llegando al final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé", dijo.

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"Siempre he dicho que yo no elegí el tenis, fue el tenis el que me eligió a mí. Pero dejar atrás algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles a las que me he tenido que enfrentar. A veces me he sentido impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice", dejó claro.

Finalmente, Kyrgios defendió que esta sanción ha servido para darse "cuenta de la realidad". Durante los próximos 28 días, me alejaré de las redes sociales y de la vida pública mientras me centro en recuperarme. Pido que se respete mi privacidad durante ese tiempo y, sobre todo, la privacidad de mi familia. Lo siento. Trabajaré duro y volveré mejor que antes", concluyó.