Celia Molina 31 JUL 2026 - 15:25h.

Al igual que Cucurella, Carlos Alcaraz ha publicado una foto en sus redes sociales donde muestra su nuevo peinado de trenzas

El nuevo peinado de Marc Cucurella: adiós a sus emblemáticos rizos para lucir trenzas junto a su nuevo tatuaje de De la Fuente

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Parece que los cambios de peinado entre los deportistas se ha puesto de moda. Primero, Marc Cucurella, que cumplió su promesa de tatuarse la cara de Luis de la Fuente si España ganaba el Mundial, ha decidido despedirse de su frondosa y característica melena rizada para recogerse el pelo en numerosas trenzas.

Su pelo ha sido su mayor marca de identidad pero, tras la victoria de La Roja en el torneo internacional, Cucurella ha dado un gran cambio de imagen, entre el peinado y el nuevo tatuaje en su brazo izquierdo.

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Y, casi a la par, Carlos Alcaraz, que todavía se encuentra recuperándose de la lesión de muñeca que le mantiene apartado de la competición, también publicó varias fotografías del nuevo look que le ha hecho su peluquero, Víctor Martínez. Recordemos que el tenista confía plenamente en la manos de este peluquero del Palmar, a quien hizo volar hasta París para que le cortara el pelo durante la disputa de Roland Garros.

¿Queda algo por hacerte Carlitos Alcaraz?

Alcaraz solo deja que manipule su pelo este profesional de Murcia, al que conoce de toda la vida. De hecho, pasar por su peluquería es un ritual, pues Carlitos siempre se hace un corte (o tinte) de pelo antes de comenzar cada torneo, como si de ello dependiera que sus resultados fueran a mejor o peor. Por ello, le hemos visto con el pelo más y menos corto, rapado y hasta teñido de blanco, como apareció en el US Open del año pasado.

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"Es hora de volver al ruedo"

Parece que, desde que se retiró de la pista por una lesión que, por lo que sabemos, avanza "por buen camino" (sufrió una tenosinovitis en la muñeca derecha el pasado 14 de abril), el murciano no ha vuelto a cortarse el cabello. Por primera vez, le hemos visto lucir una media melena que ahora también ha convertido en trenzas, tal y como han publicado él y su peluquero en Instagram.

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"Una vez, más volvimos hacerlo", ha escrito Víctor Martínez en su muro junto a carrusel de imágenes de las nuevas trenzas de Alcaraz. Un cambio de look que llega justo en el momento en el que ha vuelto a entrenar al aire libre, tras haberse perdido torneos tan importantes como el Open de Madrid, Roland Garros o Wimbledon. En sus redes sociales, el tenista ha dicho que "es hora de volver al ruedo", por lo que su esperado regreso a la competición podría estar a la vuelta de la esquina.

Por el momento, aparece inscrito en la lista de participantes del cuadro individual masculino en el próximo US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de esta temporada y que se disputará sobre pista dura en Nueva York (Estados Unidos) del 30 de agosto al 13 de septiembre.