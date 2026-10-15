La actriz Hilary Swank anuncia que está embarazada de su tercer hijo a los 52 años

La intérprete de 'Million Dollar Baby' se convirtió en madre por primera vez a los 48 años, fruto de su relación con Philip Schneider

Hilary Swank y su desafortunado comentario a una madre con dos hijos terminales en el aeropuerto: terminó pidiéndole perdón

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Hilary Swank está embarazada de nuevo. La actriz, ganadora de dos premios Oscar y protagonista de películas tan conocidas como 'Million Dollar Baby' y 'Boys don't cry', ha sorprendido al anunciar que espera su tercer hijo a los 52 años. Una noticia muy especial que llega tres años después de convertirse en madre por primera vez, cuando dio la bienvenida a sus mellizos, Aya y Ohm, junto a su marido, Philip Schneider.

La intérprete ha querido compartir este nuevo capítulo de su vida a través de las redes sociales. Para ello, ha preparado un vídeo familiar en el que participan su marido y sus dos pequeños, de tres años. Los cuatro bailan con unas luces fluorescentes adheridas a la ropa, que dibujan sus siluetas en medio de la oscuridad.

La sorpresa llega cuando Swank muestra su vientre y deja ver una pequeña figura luminosa sobre la barriga, en representación del bebé que está esperando.

"Muchos me han preguntado qué proyecto voy a hacer a continuación. Este se estrena en diciembre", ha escrito Swank junto a la publicación, acompañando sus palabras de varios emoticonos, entre ellos un guiño y un ángel.

Con esta frase, la actriz ha jugado con la idea de presentar su próximo gran proyecto como si se tratara de un nuevo trabajo profesional, aunque en realidad se refiere a la llegada de su bebé, cuyo nacimiento está previsto para el próximo mes de diciembre.

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El anuncio ha generado numerosas felicitaciones y mensajes de cariño. La noticia resulta significativa porque la actriz se convirtió en madre por primera vez a los 48 años, después de una larga trayectoria profesional en la que había alcanzado algunos de los mayores reconocimientos de la industria cinematográfica.

Aya y Ohm, sus mellizos

Antes de este nuevo embarazo, Swank y Philip Schneider ya habían formado una familia con la llegada de sus dos hijos, Aya y Ohm, nacidos en abril de 2023. La actriz tenía entonces 48 años y llevaba mucho tiempo deseando vivir la maternidad.

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Swank anunció su primer embarazo en octubre de 2022 durante una entrevista en el programa estadounidense 'Good Morning America', donde comunicó que no esperaba un solo bebé, sino dos. "Voy a ser madre, y no solo de uno, sino de dos.No me lo puedo creer", reveló entonces.

En abril de 2023, la intérprete confirmó el nacimiento de sus mellizos con una publicación en redes sociales en la que aparecía sosteniendo a los recién nacidos. "No ha sido fácil. Pero vaya si ha merecido la pena", escribió.

Desde entonces, Swank ha compartido algunos momentos de esta nueva etapa, aunque suele mantener la intimidad de sus pequeños al margen de los focos.

Philip Schneider, el hombre con el que ha formado su familia

El padre de los tres hijos de Hilary Swank es Philip Schneider, empresario estadounidense con quien la actriz contrajo matrimonio en agosto de 2018. La pareja celebró una ceremonia íntima en California después de aproximadamente dos años de relación.

Su historia de amor comenzó en 2016, cuando ambos coincidieron gracias a amigos en común. Desde entonces, han mantenido una relación relativamente discreta, alejándose del ruido mediático que suele acompañar a las parejas de Hollywood.

Aunque Swank comparte ocasionalmente imágenes de su vida personal, procura preservar la intimidad de su matrimonio y, sobre todo, la de sus hijos.

Antes de su relación con Schneider, Swank estuvo casada con el también actor Chad Lowe. Se conocieron en los años noventa y contrajeron matrimonio en 1997, pero se separaron en 2006. Después, la actriz llegó a comprometerse con el asesor financiero y antiguo tenista profesional Ruben Torres, aunque la relación terminó en 2016.