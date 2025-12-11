La actriz estaba en Los Ángeles cuando pensó que la madre de los dos menores había sacado el móvil para echarle una foto

Hilary Swank se disculpa con una mujer tras creer que le estaba haciendo una foto a ella y a sus gemelos cuando en realidad estaba buscando a sus dos hijos con una enfermedad terminal. La actriz estaba en el aeropuerto de Los Ángeles cuando pensó que la madre de los dos menores había sacado el teléfono para echarle una foto, según ‘Daily Mail’.

La madre, Jada Bafus, llevaba a sus dos hijos -Mason, de siete años, y Jack, de cuatro- de viaje a Disneyland. Ella cuenta en redes sociales que fue entonces cuando vio a la ganadora de un Oscar durante el viaje Make-A-Wish. Jada estaba entusiasmada en su primer encuentro con un famoso pero no se esperaba la reacción que tuvo la actriz.

Swank y su marido Philip Schneider, son padres de los gemelos Aya y Ohm. Ambos decidieron no compartir fotos de los rostros de sus gemelos Aya y Ohm. Entonces, al creer que le estaba haciendo una foto junto a sus dos hijos, la actriz le recriminó el gesto a la mujer.

El encontronazo entre la actriz y una madre en Los Ángeles

Jada Bafus recuerda que ella estaba en la recogida de equipajes cuando se percató de que “iba caminando junto a Hilary Swank”. “Y la miré dos veces porque es Hilary Swank y soy fan de sus películas y esas cosas”, relata. En ese momento, la mujer sacó el móvil “porque se distrajo intentando encontrar a sus dos hijos y a su pareja”.

“Estaba intentando llamar a mi marido, no estaba haciendo una foto”, señala Bafus en redes sociales. La actriz la miró y le dijo: “¿Tienes lo que necesitabas? ¿Has conseguido lo que has venido a buscar? Disfruta de esa foto”. A lo que Bafus le respondió: “Señora, no la estaba fotografiando, tengo dos hijos terminales de los que preocuparme, ¡pero gracias por molestar a una madre triste ese día!”.

"Me dolió porque iba a empezar el viaje de Make-A-Wish de mis hijos, que ella no losabía, pero fue uno de mis primeros encuentros con una celebridad y me pareció un poco cómico", añade. El viaje Make.A.Wish pertenece a una fundación que cumple deseos especiales de niños con enfermedades graves.

"Yo solo era una madre estresada intentando orientarme por Los Ángeles”, confiesa la mujer

Tras este encuentro, la madre de los dos pequeños ha compartido una pequeña reflexión: “Simplemente no sabemos por lo que pasan los demás y yo solo era una madre estresada intentando orientarme por Los Ángeles”. Los hijos de Bafus tienen distrofia muscular de Duchenne, un raro trastorno genético caracterizado por una debilidad muscular extrema causada por una degeneración muscular progresiva. La condición es terminal y suele provocar pérdida de movilidad a los 12 años y una vida útil más corta.

La actriz se puso en contacto con la mujer para disculparse por Instagram, un gesto que sorprendió a la mujer: “No esperaba que Hilary Swank me hablara directamente. Fue como un 'Vaya, me sorprendió’”. Bryan, el marido de Bafus, aseguró que el encuentro fue “inesperado” y se preguntó por qué una actriz, ganadora de dos premiso Oscar, estaría preocupada por las cámaras. “Responder a alguien cuando estás en esa profesión es como… no sé”, confesó. Pero ambos afirman que no están molestos con la actriz.